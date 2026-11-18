‘एवेंजर्स डूम्सडे’ की रिलीज में अभी एक महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भारत में फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. दुनियाभर में यह फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी, जबकि भारतीय दर्शक इसे एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर से सिनेमाघरों में देख सकेंगे. रिलीज से ठीक 30 दिन पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और टिकटों की बिक्री ने धमाकेदार शुरुआत की. प्री-सेल्स शुरू होने के कुछ ही घंटों में फिल्म ने 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

एवेंजर्स डूम्सडे एडवांस बुकिंग

मार्वल स्टूडियोज ने मंगलवार आधी रात को भारत में ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी. इससे पहले भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर लगातार बुकिंग शुरू करने की मांग कर रहे थे. X (पहले ट्विटर) पर #OpenDoomsdayBookings भी ट्रेंड करने लगा था. फिल्म की डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई शहरों में आधी रात को भी शो रखे गए हैं. इसके बावजूद टिकट तेजी से बिक रहे हैं. बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही 17 दिसंबर के कई मिडनाइट शो हाउसफुल हो गए. मुंबई और NCR के कुछ इलाकों में 2,500 से 3,000 रुपये तक के 4DX टिकट भी कुछ ही घंटों में बिक गए.

सैकनिल्क के मुताबिक, मंगलवार रात तक फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई थी. वहीं, बुधवार सुबह तक ट्रेड जानकारों ने सभी दिनों की एडवांस बुकिंग 15 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान लगाया.

4000 रुपये तक पहुंचे दाम

‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ के लिए भारत में 12:01 AM से लेकर रात 11:55 PM तक शो रखे गए हैं. BookMyShow के मुताबिक, एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन एक लाख से ज्यादा टिकट बिक गए. मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चि के कई सिनेमाघरों में सीटें फुल हो चुकी हैं. वहीं, नवी मुंबई के नेरुल स्थित सिनेपोलिस में 4DX के एक शो का टिकट 4,000 रुपये तक पहुंच गया है, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे टिकटों में से एक बताया जा रहा है.

एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में

एंथनी और जो रूसो के निर्देशन में बनी ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल और पॉल रुड समेत कई बड़े हॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. फिल्म में तीन अलग-अलग यूनिवर्स के सुपरहीरो मिलकर खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम का सामना करेंगे. ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2019) के बाद यह MCU की पहली एवेंजर्स फिल्म है. दुनियाभर में यह 18 दिसंबर को रिलीज होगी, जबकि भारत में इसे 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा.

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