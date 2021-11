मुंबई. बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अब इस साल की अपनी दूसरी रिलीज़ की तैयारी में है. बीते दिनों अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज़ हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया. अब अक्षय अपनी दूसरी रिलीज़ यानी ‘अतरंगी रे’ ( Atrangi re ) के प्रमोशन्स में जुटे हैं. फिल्म का ट्रेलर आज मोशन पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज़ होगा. फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों की बजाय ओटीटी प्लेटफार्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है.

अक्षय कुमार इस समय अपनी आने वाली फिल्म ‘अतरंगी रे’ के प्रमोशन्स में जुटे हैं. इस फिल्म में अक्षय पहली बार धनुष और सारा अली खान के साथ नज़र आएंगे. इस फिल्म के जरिए अक्षय पहली बार आनंद एल राय जैसे निर्देशक के साथ जुड़े हैं. रांझणा, तनु वेड्स मनु फ्रेंचाइजी और जीरो जैसी फिल्में बना चुके आनंद प्रेम कहानियों को अलग ढंग से पेश करने के लिए जाने जाते हैं. अक्षय ने फिल्म के नये पोस्टर शेयर कर के रिलीज तारीख का एलान किया. इसके साथ उन्होंने लिखा कि, ‘एक प्रेम कहानी से अधिक जादुई कुछ भी नहीं है. अतरंगी रे ऐसी ही कहानी है.’

There is nothing more magical than a love story. Get ready to witness this one. #AtrangiRe Trailer out today on @DisneyPlusHS @aanandlrai @dhanushkraja @SaraAliKhan @arrahman #BhushanKumar @Irshad_Kamil #HimanshuSharma @cypplOfficial #CapeOfGoodFilms @TSeries pic.twitter.com/feeWjk6zFm

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 24, 2021