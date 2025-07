PM Modi को अपने मीम्स से हंसाने वाले Atheist Krishna का हुआ निधन! रुपाली गांगुली ने जताया दुख, शोक में डूबा सोशल मीडिया

Atheist Krishna Death News: सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने और अनोखे फोटो एडिटिंग टैलेंट से पहचाने जाने वाले ‘एथीस्ट कृष्णा’ का निधन निधन आज 23 जुलाई 2025 में सुबह 4:30 हुआ, जिसके बाद उनके चाहने वाले शोक में हैं। एथीस्ट कृष्णा के निधान की वजह निमोनिया की बिमारी बताई गई हैं। सोशल मीडिया पर अपने अनोोखे मीम्स से लोगों को हसाने और अपना दीवाना बना देने वाले वाले एथीस्ट कृष्णा का कम उम्र में निधन होने के कारण हर कोई बेहद हैरान है।

सोशल मीडिया पर एथीस्ट कृष्णा काफी पॉपुलर थे, वह किसी भी पुरानी और धुंधली तस्वीरों को नया बना देते थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। एथीस्ट कृष्णा ये ही खासियत उन्हें सभी आम एडिटर्स से अलग बनाती थी। कृष्णा सिर्फ फोटो एडिटिंग नहीं बल्की मीम्स में अपने जबरदस्त ह्यूमर से भी दिल जीत लेते थे। यहीं वजह है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) भी एथीस्ट कृष्णा के फैन बन गए थे।

WOOOOOW!!!! This is the best thing that happened to me on Twitter. Thank you @akshaykumar Sir. 🙏🙏 pic.twitter.com/QOtJbTh65Z

दरअसल, अक्षय कुमार एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने एथीस्ट कृष्णा कीएक मीम प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को दिखाई थी, जिसके बाद मोदी जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। अक्षय ने कृष्णा को प्रोत्साहित करते बताया था कि -उनका मीम्स में अ जबरदस्त ह्यूमर और कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वो इसी तरह लोगों को मुस्कुराते रहे।

The timeline feels emptier today! @Atheist_Krishna wasn’t just a master of visual satire, he was emotion wrapped in sarcasm and humour. His Photoshop jokes made us smile and laugh, but his silence today leaves a void. You’ll be missed, Krishna. Om Shanti 🙏

एथीस्ट कृष्णा के निधन से सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी दुखी हैं। वहीं एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, कृष्णा के निधन पर दुख जताया है और उन्हें ‘विजुअल सटायर के मास्टर’ कहते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी हैं। रूपाली गांगुली ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- कृष्णा सिर्फ विजुअल सटायर के मास्टर नहीं था, वो हास्य में लिपटी एक गहरी भावना था। एथीस्ट कृष्णा के मीम्स और फोटोशॉप जोक्स ने सभी को खूब हंसाया, लेकिन आज उनके निधन के बाद एक अगल सी खामोशी और खालीपन हो गया है। तुम्हारी बहुत याद आएगी, एथीस्ट कृष्णा । ओम शांति।’

Woke up to the terrible news of @Atheist_Krishna passing away.

He was one of the kindest people I met on this platform. On 10th July, he told me he was unwell and needs to be operated.

He caught pneumonia.

At that time, he said “it would be a miracle if I survive this.”

I… pic.twitter.com/Fmo6AJFZhW

— tere naina (@nainaverse) July 23, 2025