Home > मनोरंजन > Crime Thriller Web Series: जियो हॉटस्टार की वो सीरीज, जिसे देखने के बाद कई दिनों तक नहीं आती है निंद; हर एपिसोड पर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Crime Thriller Web Series: जियो हॉटस्टार की वो सीरीज, जिसे देखने के बाद कई दिनों तक नहीं आती है निंद; हर एपिसोड पर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Most Horror Web Series: हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम असुर है. इसका पहला सीज़न 2 मार्च, 2020 को और दूसरा सीज़न 1 जून, 2023 को रिलीज़ हुआ था. दोनों सीज़न को मिलाकर कुल 16 एपिसोड हैं. पहले सीज़न में आठ एपिसोड और दूसरे सीज़न में आठ एपिसोड हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 7:00:41 PM IST

क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज
क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज


Most Horror Web Series: अगर आपको ऐसी वेब सीरीज पसंद हैं जो हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने का मन करती हैं, तो यह सीरीज़ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. कहानी शुरू से ही यह सवाल उठाती है कि असली गुनहगार कौन है. इसीलिए दर्शकों को यह क्राइम थ्रिलर इतना पसंद आया है. इस सीरीज़ के अब तक दो सीज़न आ चुके हैं और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.5 है. अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो हो सकता है कि आप OTT की सबसे ज़बरदस्त सस्पेंस सीरीज़ में से एक मिस कर रहे हों.

 यह कौन सी सीरीज है?

हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम असुर है. इसका पहला सीज़न 2 मार्च, 2020 को और दूसरा सीज़न 1 जून, 2023 को रिलीज़ हुआ था. दोनों सीज़न को मिलाकर कुल 16 एपिसोड हैं. पहले सीज़न में आठ एपिसोड और दूसरे सीज़न में आठ एपिसोड हैं.

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जबरदस्त सस्पेंस से भरी है कहानी

असुर की कहानी एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हर मोड़ पर नए राज़ खुलते हैं. कहानी बनारस की एक घटना से शुरू होती है. इसके बाद यह 11 साल आगे बढ़ती है, जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमयी कोऑर्डिनेट्स खोजता है और हर जगह एक डेड बॉडी पाता है. फिर CBI टीम एक सीरियल किलर की तलाश शुरू करती है जो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है. जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है.

सीज़न 2

दूसरे सीज़न में पुराने किरदार फिर से दिखाई देते हैं. CBI को पता चलता है कि असुर अभी भी उनसे बच रहा है. इस बार, कहानी सिर्फ़ किलर को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि किरदारों के डर, रिश्तों और इमोशंस के बारे में भी है. सीज़न 2 का क्लाइमेक्स इतना दमदार है कि आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नज़रें हटाना मुश्किल है.

एक दमदार स्टार कास्ट और बेहतरीन रेटिंग्स

सीरीज़ में अरशद वारसी, बरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, ऋद्धि डोगरा, पवन चोपड़ा, अमेय वाघ, शारिब हाशमी और अभिषेक चौहान हैं. इस सीरीज़ को गौरव शुक्ला ने बनाया है और ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है. IMDb पर 8.5 रेटिंग यह साबित करती है कि यह सीरीज़ उन लोगों के लिए एक बढ़िया चॉइस है जिन्हें सस्पेंस और थ्रिल पसंद है.

Tags: crime thriller ottMost Horror Web Series
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