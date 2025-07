21 साल के छात्र को कुचला कार से, हुई दर्दनाक मौत! हिट एंड रन केस एक्ट्रेस Nandini Kashyap को किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

Assamese Actress Nandini Kashyap Arrested: असमिया इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं, एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही हैं। दरअसल नंदिनी कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन पर हिट एंड रन केस दर्ज हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला

दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 2025 को गुवाहाटी में एक हादसा हुआ, जिसमें 21 साल के स्टूडेंट समीउल की मौत हो गई। खबरों की माने तो यह हादसा उस दौरान हुआ जब समीउल हक सड़क पार कर रहा था. तब ही कथित तौर पर असमिया एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप की SUV कार ने 21 साल के स्टूडेंट समीउल हक को ठोकर मार उड़ा डाला। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे के दौरान कार को एक्ट्रेस ही चला रही थी। इस बात का दावा हादसे पर मौजुद चश्मदीदों और CCTV फुटेज के आधार पर किया गया है, जिसके बाद एक्ट्रेस तुरंत गिरफतार करने का ऑर्डर जारी किया गया।

