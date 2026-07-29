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Assam Floods: एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे भाईजान! सलमान खान का इंसानियत वाला कदम, असम बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान

Salman Khan Assam Floods: सलमान खान असम में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपनी चैरिटेबल संस्था 'बीइंग ह्यूमन' के ज़रिए, राज्य के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में मदद के लिए 'सलमान खान फैन क्लब (SKFC) असम' के साथ हाथ मिलाया है.

By: Heena Khan | Published: July 29, 2026 9:52:05 AM IST

Salman Khan
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Salman Khan Assam Floods: सलमान खान असम में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपनी चैरिटेबल संस्था ‘बीइंग ह्यूमन’ के ज़रिए, राज्य के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में मदद के लिए ‘सलमान खान फैन क्लब (SKFC) असम’ के साथ हाथ मिलाया है. खान अभी मुंबई में डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की आने वाली फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वे अपने फ़ैन क्लब के साथ मिलकर यह पक्का कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँचे.

कई चरणों में चलाया अभियान 

खबरों के मुताबिक, यह राहत अभियान कई चरणों में चलाया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में तुरंत ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है. शिवसागर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) फ़ूड पैकेट बांटे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन पैकेटों में बिस्कुट, गुड़, पोहा, मुरमुरा, ब्रेड, चीज़ और जैम जैसी चीज़ें शामिल हैं. आने वाले दिनों में, राहत टीमें शुरुआती मदद के तौर पर पीने का पानी, पानी साफ़ करने वाली गोलियाँ, सैनिटरी पैड और मच्छर भगाने वाली कॉइल भी उपलब्ध कराएंगी. उम्मीद है कि बाद के चरणों में इस अभियान का दायरा बढ़ाया जाएगा और राशन किट व दवाइयाँ भी बांटी जाएँगी.

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आलिया ने की थी राहत की अपील 

हाल ही में, आलिया भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज़ सेक्शन में ‘तुरंत राहत’ की अपील की. ​​एक्ट्रेस ने लिखा, “यह हर साल होता है और फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं होते. असम को अभी तुरंत राहत की ज़रूरत है, और हालात सामान्य होने तक लंबे समय तक मदद की ज़रूरत होगी. अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के ज़रिए राहत कार्यों में मदद करने के कुछ तरीके बताऊँगी.”

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Tags: assam floodbollywoodsalman khan
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