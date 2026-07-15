Home > मनोरंजन > कॉमेडियन ने गाया था अमिताभ की फिल्म का ये गाना, 49 साल बाद फिर हुआ हिट, यूट्यूब पर रिलीज के बाद बटोरे व्यूज

कॉमेडियन ने गाया था अमिताभ की फिल्म का ये गाना, 49 साल बाद फिर हुआ हिट, यूट्यूब पर रिलीज के बाद बटोरे व्यूज

पुरानी फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाने वाले असरानी काफी पॉपुलर थे. हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि वे एक अच्छे सिंगर भी थे. उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए एक गाना भी गाया था, जो 49 सालों बाद एक बार फिर चर्चा में है.

By: Deepika Pandey | Published: July 15, 2026 1:42:40 PM IST

असरानी ने अमिताभ बच्चन के लिए गाया था गाना
असरानी ने अमिताभ बच्चन के लिए गाया था गाना


Asrani Song: असरानी एक बेहतरीन कॉमेडियन थे. उनके कई डायलॉग्स काफी फेमस थे, जिनमें से एक था ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं.’ असरानी का नाम सुनते ही उनकी हंसी-ठिठोली और उनका चेहरा नजरों के सामने आ जाता है. उनके अंदाज ने लोगों को काफी हंसाया लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी केवल एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक सिंगर भी थे. उनकी आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था. उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए एक गाना गाया था, जो 49 सालों बाद 12 जुलाई 2026 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ और इस वीडियो ने धड़ाधड़ हिट्स बटोरे. इसके कारण ये गाना एक बार फिर सुर्खियों में आया. 

यूट्यूब पर हुआ रिलीज

12 जुलाई को असरानी का ‘बिनती सुन ले तनिक’ गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ. ये एक बार फिर म्यूजिक लवर्स सी प्लेलिस्ट में शामिल हो रहा है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने को असरानी ने गाया था, जो ज्यादातर अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. इस गीत को सुनने के बाद जिसने भी ये जाना कि ये गाना किसी प्लेबैक सिंगर ने नहीं बल्कि एक कॉमेडियन ने गाया है, तो पहले लोगों ने यकीन ही नहीं किया. ये गीत 1977 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म आलाप का है.

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फिल्म में थे ये किरदार

इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे. फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, संजीव कुमार, असरानी, ओम प्रकाश, फरीदा जलाल, लिली चक्रवर्ती और छाया देवी जैसे एक्टर्स थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई. उस दौरान लोग अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन मानते थे. फिल्म की सीरियस और म्यूजिकल कहानी दिखाई गई थी. 

ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्मों में एक

हालांकि फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन न किया हो लेकिन वक्त के साथ-साथ फिल्म की अहमियत बढ़ती गई और अब इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बेहतरीन और अंडररेटेड फिल्मों में से एक माना जाता है. अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो और सोनीलिव पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 1993 आर्म्स एक्ट केस में फैसला सुनते ही थरथरा उठे थे संजय दत्त! उज्ज्वल निकम ने सुनाया किस्सा

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