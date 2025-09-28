350+ किरदार, 35 फीमेल कैरेक्टर… Bhabi Ji… वाले विभूति नारायण ने रच दिया इतिहास

बॉलीवुड के लेजेंड देव आनंद (Dev Anand) के साथ नजर आए अभिनेता आसिफ शेख (Asif Sheikh) टेलीविजन शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ (Bhabiji Ghar par Hain) के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बना चुके हैं. उन्होंने शो में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाकर लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि इस शो में उन्होंने अब तक 350 से ज्यादा अलग-अलग किरदार निभाए हैं, जिनमें से 35 महिला कैरेक्टर शामिल हैं. इन महिला किरदारों की उम्र 21 से 80 साल तक की होती है. यह टेलीविजन इंडस्ट्री में एक अनोखी उपलब्धि मानी जा रही है.

आसिफ शेख ने बताया कि हर किरदार को निभाना आसान नहीं होता. भाबी जी घर पर हैं की टीम ने उनके लिए हर किरदार का अलग लुक और स्टाइल डिजाइन किया है. शुरुआत में उन्होंने इन पात्रों पर काफी रिसर्च किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग्स और हाव-भाव को पूरी तरह से समझा. उनका मानना है कि किरदार की छोटी-छोटी बातों को पकड़ना ही उसे जीवन्त बनाता है.

भूमिका में महारत हासिल करना सिर्फ टैलेंट नहीं

इस शो में इतने सारे किरदार निभाने के दौरान आसिफ ने दर्शकों को हंसाया, भावुक किया और कई बार चौंकाया भी. उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने यह साबित कर दिया कि किसी भी भूमिका में महारत हासिल करना सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि मेहनत और समर्पण की भी बात है. चाहे वह कोई युवा महिला किरदार हो या बुजुर्ग पात्र, हर रोल में उन्होंने पूरी जान डाल दी.

आसिफ शेख ने रच डाला इतिहास

आसिफ शेख की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री में आने वाले नए कलाकारों के लिए भी प्रेरणा है. उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर दिल से मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ काम किया जाए, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. उनके 350+ किरदार और 35 महिला कैरेक्टर टेलीविजन के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गए हैं.