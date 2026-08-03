Home > मनोरंजन > ‘शेर दहाड़ता है, कुत्ता…’ कंगना के ‘गटर छाप’ कमेंट पर आशुतोष राणा का तीखा तंज? बिना नाम लिए कह दी ऐसी बड़ी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल!

‘शेर दहाड़ता है, कुत्ता…’ कंगना के ‘गटर छाप’ कमेंट पर आशुतोष राणा का तीखा तंज? बिना नाम लिए कह दी ऐसी बड़ी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल!

कंगना रनौत के Gen Z पर 'गटर पीढ़ी' और 'गटर छाप' वाले कमेंट पर एक्टर आशुतोष राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उनका बयान तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिससे नेटिज़न्स काफी प्रभावित हुए हैं.

By: Kajal Jain | Published: August 3, 2026 12:05:58 PM IST

'शेर दहाड़ता है, कुत्ता...' कंगना के 'गटर छाप' कमेंट पर आशुतोष राणा का तीखा तंज; बिना नाम लिए कह दी ऐसी बड़ी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल!
'शेर दहाड़ता है, कुत्ता...' कंगना के 'गटर छाप' कमेंट पर आशुतोष राणा का तीखा तंज; बिना नाम लिए कह दी ऐसी बड़ी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल!


बॉलीवुड की बेबाक और बिंदास अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों के बवंडर में घिर चुकी हैं. ऐसा शायद ही कभी होता है जब कंट्रोवर्सी खुद चलकर कंगना के पास न पहुंचे या फिर वह खुद विवादों से दूर रह सकें. अपनी तीखी और बेवाक कमेंट के लिए फेमस कंगना ने इस बार जनरेशन ज़ी (Gen Z) यानी आज की युवा पीढ़ी को ‘गटर जनरेशन’ और ‘गटर छाप’ कहकर एक नया भूचाल ला दिया है. सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कोहराम मचा हुआ है और देश भर में बहस छिड़ गई है. इस बीच, अपनी शानदार अदायगी और गहरी सूझबूझ के लिए जाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा ने भी इस वायरल विवाद पर अपनी ऐसी बेबाक राय रखी है कि नेटिज़न्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पर्दे पर खूंखार खलनायक की भूमिका निभाने वाले आशुतोष असल जिंदगी में जितने सज्जन और ज्ञानी हैं, उनके इस अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है और एक सेलिब्रिटी को सार्वजनिक मंचों पर बोलते वक्त कितना संभलकर रहना चाहिए. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और आशुतोष राणा के इस जवाब पर सोशल मीडिया का पारा क्यों हाई हो गया है.

एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों से हुई बातचीत

हाल ही में जब आशुतोष राणा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो वहां मौजूद पापराजी ने उन्हें घेर लिया. एक रिपोर्टर ने उनसे तुरंत यह सवाल पूछ लिया कि कंगना रनौत द्वारा युवाओं को ‘गटर जेनरेशन’ कहे जाने पर उनकी क्या राय है. इस तीखे सवाल पर आशुतोष राणा ने बिना किसी का नाम लिए बेहद सधे हुए और तौलकर शब्द कहे, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे हैं. आशुतोष ने बहुत ही शालीनता से कहा, ‘देखिए, मेरा अपना मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है. तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है.’

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आशुतोष राणा ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि भाषा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है. हमारे यहां कहा जाता है कि बातों से ही हाथी की सवारी का सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही उसके पैरों के नीचे दंड भी मिल सकता है. हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और यही शब्द हमारे अपमान का कारण भी बनते हैं. इसलिए हमें अपनी भाषा और शब्दों पर हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर जनता की प्रतिक्रियाएं

आशुतोष राणा का यह वीडियो क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स ने एक बार फिर कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि आशुतोष सर ने बिना एक भी अपशब्द कहे और बिना किसी का नाम लिए सामने वाले को उसकी औकात दिखा दी. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि समझने वाले समझ गए, तो वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि बिना नाम लिए ही सही जगह दिखा दी. 

ये भी पढ़ें:- Brij Bhushan Acquitted: बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बड़ी राहत, महिला पहलवान मामले में मिली क्लीन चिट, बोले- ‘मैंने शुरू से कहा था न…!

Tags: ashutosh ranaBollywood Gossipsbollywood newsceleb controversyentertainment newskangana ranaut
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