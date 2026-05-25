आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने मनाई 25वीं सालगिरह, एक्टर ने पत्नी के लिए लिखा प्यारा-सा नोट

हाल ही में अभिनेता आशुतोष राणा ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री रेणुका शाहणे के लिए एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला संदेश लिखा. बता दें कि एक्टर ने ये सन्देश 25 मई को शादी की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी के लिए लिखा.

आशुतोष राणा हिंदी भाषा पर अपनी विशेष पकड़ के लिए जाने जाते हैं. वो और उनकी पत्नी ने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाया है.

पत्नी के लिए लिखा भावपूर्ण सन्देश

आशुतोष राणा ने अपनी पत्नी के लिए संदेश में लिखा, “खुशियों से भरा समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कब. ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो, और अब देखते-देखते मेरी प्रिय रेणुका जी के साथ मेरे विवाह के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “आदरणीय रेणुका जी के साथ 25 वर्ष बिताने के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि विवाह एक-दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं बदलता, बल्कि उसे और निखारने में सहायक होता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति-पत्नी के बीच प्रेम ही नहीं, बल्कि आपसी सम्मान भी महत्वपूर्ण है. विवाह एक पवित्र बंधन है जो दोनों व्यक्तियों को एक साथ बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है.”

कुछ इस तरह निभाई सिल्वर जुबली

आशुतोष राणा द्वारा शेयर किये गए इस पोस्ट में उनकी 25वीं शादी की सालगिरह के जश्न की तस्वीरें और वीडियो शामिल थे. एक वीडियो में, आशुतोष राणा और रेणुका शाहणे करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों से घिरे हुए, एक-दूसरे को प्यार से फूलों की माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे थे. एक अन्य तस्वीर में, दंपति को पूजा समारोह के दौरान अनुष्ठान करते और दीये जलाते हुए दिखाया गया है.

इसके अलावा इस समारोह में केक काटने का एक कार्यक्रम भी शामिल था, जहां दंपति ने अपने प्रियजनों की जय-जयकार के बीच एक-दूसरे को मालाएं पहनाईं.

2001 में हुई थी शादी

आशुतोष राणा और रेणुका शाहणे ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2001 में शादी कर ली थी. इस दंपति के दो बेटे हैं, शौर्यमान और सत्येंद्र. रेणुका शाहणे की बात करें तो, वह टेलीविजन और सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. शाहरुख खान अभिनीत मशहूर टेलीविजन शो ‘सर्कस’ और उसके बाद ‘सुरभि’ जैसे शो से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. कल्ट क्लासिक फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में उन्होंने सलमान खान की भाभी का कालजयी किरदार निभाया था.

वहीं आशुतोष राणा की बात करें तो उन्होंने संघर्ष, ‘दुश्मन’, ‘राज’, ‘एलओसी कारगिल’, ‘वॉर’ ‘पठान’, ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’, ‘सोनचिरैया’ जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है.