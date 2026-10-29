जामिया के छात्रों का समर्थन करना नसीरुद्दीन शाह को पड़ा भारी? अशोक पंडित ने साधा निशाना; जानिए क्या कहा

प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान की आलोचना की है. दरअसल, नसीरुद्दीन शाह ने जामिया मिलिया इस्लामिया के उन छात्रों का समर्थन किया था, जो अपनी छात्र यूनियन को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी मुद्दे पर अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर निशाना साधा है और उन्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहा.

अशोक पंडित ने क्या कहा?

ANI के मुताबिक, अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर निशाना साधा है. अशोक पंडित ने उनके बयान पर कहा कि वह अभिनेता की गाली-गलौज से हैरान नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, बल्कि करीब एक साल से, उनका व्यवहार लगातार ऐसा ही रहा है.

‘हताश नजर आते हैं’

अशोक पंडित के मुताबिक, नसीरुद्दीन शाह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कैमरे के सामने जिस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, उससे उनकी हताशा झलकती है. उन्होंने यह भी कहा कि वह इसके पीछे की वजह समझ सकते हैं और उन्हें अभिनेता पर दया आती है. अशोक पंडित ने आगे कहा कि जब वह नसीरुद्दीन शाह को कैमरे के सामने इस तरह हताश होकर अपनी भड़ास निकालते देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभिनेता अपने बयानों और व्यवहार के जरिए हर दिन खुद को उजागर कर रहे हैं.

मनोचिकित्सक से मिलने की दी सलाह

अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद अभिनेता की असहजता की एक वजह देश में सफल हो रही कुछ फिल्मों से उनकी असहमति है. उन्होंने द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन फिल्मों की कहानियां नसीरुद्दीन शाह को पसंद नहीं आ रही हैं. अशोक पंडित के मुताबिक, इसी वजह से अभिनेता हीन भावना महसूस कर रहे हैं और अपने व्यवहार के जरिए इसे जाहिर कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि नसीरुद्दीन शाह को किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक, इस तरह का व्यवहार उनकी मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है. अशोक पंडित ने यह भी कहा कि एक सामान्य व्यक्ति इस तरह व्यवहार नहीं करेगा.

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