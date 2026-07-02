मुंबई की बारिश नहीं, पाइप फटने से डूबा अशनूर कौर का घर! एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

बिग बॉस 19 में मशहूर हुईं अभिनेत्री अशनूर कौर के मुंबई स्थित घर में पानी भर जाने के उनके फैंस काफी हैरान हो गए थे. बताया गया कि मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और प्रशंसकों को लगा कि बारिश के पानी की वजह से उनके घर में पानी भर गया है. हालांकि, अब अशनूर ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं था, बल्कि पाइप फटने से पानी भरा था. जानिए पूरी बात.

अशनूर कौर ने बताई सच्चाई

अशनूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका घर पानी से भर गया था. फर्श पर हर जगह पानी भरा हुआ था और कई लोग फर्श की सफाई और पोछा लगाते हुए नजर आ रहे थे. अब एक्ट्रेस ने पानी भरने की वजह का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, बाढ़ की घटना के बाद मेरा हालचाल पूछने वाले सभी लोगों को धन्यवाद. मेरे DM प्यार और चिंता से भरे संदेशों से भरे हुए हैं.’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह पाइप फटने के कारण हुआ था (बारिश के पानी के कारण नहीं). हालांकि, स्थिति को कुछ ही मिनटों में नियंत्रण में कर लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए सोसायटी की हमारी तत्पर और प्रोफेशनल हाउसकीपिंग धन्यवाद.’ उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ के कारण मची अफरा-तफरी में उनका पालतू कुत्ता खूब मजे ले रहा था और सारी हलचल के बीच एक कोने में बैठा था.

काफी आलीशान है अशनूर कौर का बंगला

इस साल जनवरी में, जब फराह खान अपने व्लॉग के लिए अश नूर के घर गई थीं, तब उन्होंने उन्हें घर का पूरा दौरा कराया था. उनके स्टाइलिश 3.5 BHK घर में स्मार्ट लाइटिंग, मॉड्यूलर किचन और एक वॉक-इन वैनिटी है, जिसमें उनके डिजाइनर कलेक्शन की झलक मिलती है. अशनूर के घर की खासियतों में से एक उनकी लंबी बालकनी है. विशाल और हवादार यह बालकनी मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है और स्पष्ट रूप से उनके दिल के बहुत करीब है.

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