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मुंबई की बारिश नहीं, पाइप फटने से डूबा अशनूर कौर का घर! एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

Ashnoor Kaur: 'बिग बॉस 19' से चर्चित अशनूर कौर के मुंबई स्थित घर का वीडियो सामने आया, जिसमें उनका घर डूबा हुआ दिखा. लोगों ने कहा मुंबई के बारिश के कारण ऐसा हुआ. अब एक्ट्रेस ने इसकी पूरी सच्चाई बताई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 2, 2026 5:18:51 PM IST

अशनूर कौर
अशनूर कौर


बिग बॉस 19 में मशहूर हुईं अभिनेत्री अशनूर कौर के मुंबई स्थित घर में पानी भर जाने के उनके फैंस काफी हैरान हो गए थे. बताया गया कि मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और प्रशंसकों को लगा कि बारिश के पानी की वजह से उनके घर में पानी भर गया है. हालांकि, अब अशनूर ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं था, बल्कि पाइप फटने से पानी भरा था. जानिए पूरी बात.

अशनूर कौर ने बताई सच्चाई

अशनूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका घर पानी से भर गया था. फर्श पर हर जगह पानी भरा हुआ था और कई लोग फर्श की सफाई और पोछा लगाते हुए नजर आ रहे थे. अब एक्ट्रेस ने पानी भरने की वजह का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, बाढ़ की घटना के बाद मेरा हालचाल पूछने वाले सभी लोगों को धन्यवाद. मेरे DM प्यार और चिंता से भरे संदेशों से भरे हुए हैं.’

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एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह पाइप फटने के कारण हुआ था (बारिश के पानी के कारण नहीं). हालांकि, स्थिति को कुछ ही मिनटों में नियंत्रण में कर लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए सोसायटी की हमारी तत्पर और प्रोफेशनल हाउसकीपिंग धन्यवाद.’ उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ के कारण मची अफरा-तफरी में उनका पालतू कुत्ता खूब मजे ले रहा था और सारी हलचल के बीच एक कोने में बैठा था.

Ashnoor kaur

काफी आलीशान है अशनूर कौर का बंगला

इस साल जनवरी में, जब फराह खान अपने व्लॉग के लिए अश नूर के घर गई थीं, तब उन्होंने उन्हें घर का पूरा दौरा कराया था. उनके स्टाइलिश 3.5 BHK घर में स्मार्ट लाइटिंग, मॉड्यूलर किचन और एक वॉक-इन वैनिटी है, जिसमें उनके डिजाइनर कलेक्शन की झलक मिलती है. अशनूर के घर की खासियतों में से एक उनकी लंबी बालकनी है. विशाल और हवादार यह बालकनी मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है और स्पष्ट रूप से उनके दिल के बहुत करीब है. 

यह खबर भी पढ़ें: संजय गुप्ता के बयान पर बवाल, रिया चक्रवर्ती और सिया गोयल केस की तुलना पड़ गई भारी; यूजर्स ने किया ट्रोल

Tags: ashnoor kaurentertainment
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