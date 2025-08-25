Home > मनोरंजन > Exclusive: अशनूर कौर की बिग बॉस 19 में एंट्री, कहा- ‘Am In It To Win It…’

टीवी शोज का जाना पहचाना नाम अशनूर कौर अब बिग बॉस में आ चुकी हैं। लेकिन, शो से पहले उन्होंने इनखबर को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने गेम प्ले से लेकर स्ट्रेटेजी पर कई बातें बताईं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 25, 2025 18:58:21 IST

Ashnoor Kaur
Ashnoor Kaur

Ashnoor Kaur Interview: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘पटियाला बेब्स’ में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अदाकारा अशनूर कौर इस साल ‘बिग बॉस 19’ की सबसे कम उम्र की प्रतियोगी हैं। इंस्टाग्राम पर 97 लाख फॉलोअर्स के साथ, वह टीवी और सोशल मीडिया पर पहले से ही एक जाना-पहचाना चेहरा हैं।

यहां देखें सवाल और उनके जवाब

1.आपका गेम प्लान क्या होगा, क्या आप आक्रामक होकर खेलेंगी या फिर पीछे हटकर खेल को देखेंगी?

मेरे लिए, बिग बॉस के सभी सीजन्स में मेरा एक पसंदीदा कंटेस्टेंट रहा है। 

2. बिग बॉस के अब तक के सभी सीज़न्स में से आपका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है?

मुझे प्रियंका बहुत पसंद आईं। वो हमेशा सामने रहकर खेलती थीं, कभी पीछे नहीं हटती थीं। इसके आलावा,मुझे हिना दी पसंद हैं उन्होंने हमेशा टास्क में हिम्मत दिखाई और साथ ही फैशन स्टेटमेंट भी बनाए रखा।

3. बिग बॉस का ऐसा कौन सा वायरल/विवादित पल है जिसे आप कभी नहीं भूल सकतीं?

हां, मुझे याद है कि एक सीजन में रोहन भैया जो मेरे राखी ब्रदर हैं, उनके ऊपर किसी ने पेशाब फेक दिया था, वो बहुत ही घटिया, अजीब और अमानवीय पल था, जो शायद पहली बार बिग बॉस के इतिहास में हुआ था।

4.इस बार शो 3 महीनों की जगह पूरे 5.5 महीने का होगा, तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगी? क्या आप खुद को इंट्रोवर्ट मानती हैं या एक्स्ट्रोवर्ट, और यह गेम के अंदर आपके लिए कितना मायने रखेगा?

मेरा मानना है कि मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूं, इसलिए मैं लोगों से आसानी से घुल-मिल पाऊंगी, उनसे बातें करूंगी और दोस्ती करूंगी। लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों का भी अपना फायदा होता है, क्योंकि वो चुपचाप सबको देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।

5. क्या आपको लगता है कि रियलिटी शोज किसी के करियर को बड़ा पुश दे सकते हैं?

बिल्कुल 100%, खासकर बिग बॉस जैसे शो, जो ग्लोबली देखा जाता है और लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ये इतना बड़ा शो है कि इसमें हिस्सा लेना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

6. वह कौन सा एक मंत्र/मोटो है जिसे आप हर हाल में फॉलो करेंगी और छोड़ेंगी नहीं?

इसपर वो बोलीं I am in it to win it…   मेरा मोटो है, मैं जीतने आयी हूं। चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगी।

7. जब आपको बिग बॉस 19 का ऑफर आया था, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया था?

उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, पिछले कई सालों से ऑफर आ रहा था लेकिन हमेशा लगा कि मैं बहुत छोटी हूं या अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन, इस बार मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि अब छलांग लगाने का वक्त आ गया है।

अशनूर कौर का करियर

अशनूर कौर ने 5 साल की उम्र में 2009 में ज़ी टीवी के ‘झाँसी की रानी’ से अभिनय की शुरुआत की, जहां उन्होंने बाजीराव की छोटी बेटी प्राची का किरदार निभाया था। इस शो में कृतिका सेंगर मुख्य भूमिका में थीं। अशनूर कौर ने अभिनय के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणामों में 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 

इन टीवी शोज में किया काम

इसके अलावा, अशनूर ‘साथ निभाना साथिया’, ‘देवों के देव…महादेव’, ‘ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ जैसे कई लोकप्रिय टीवी शो में नजर आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें ‘पटियाला बेब्स’ में मिनी खुराना के किरदार के लिए ज्यादा जाना जाता है, इस किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया। अशनूर कई म्यूज़िक वीडियो, ब्रांड एंडोर्समेंट और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं।

