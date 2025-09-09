Home > मनोरंजन > ओटीटी > Shark Tank वाले Ashneer Grover ने क्यों ठुकराया Bigg Boss का ऑफर? जवाब ने सबको हैरान कर दिया

Shark Tank वाले Ashneer Grover ने क्यों ठुकराया Bigg Boss का ऑफर? जवाब ने सबको हैरान कर दिया

Ashneer Grover Rejected Bigg Boss Offer: अशनीर ग्रोवर ने बताया कि उन्हें बिग बॉस करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए ठुकरा दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों और किस वजह से किया ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 18:57:29 IST

Ashneer Grover
Ashneer Grover

Rise & Fall Show: टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो (Reality Show), जहां हर साल चर्चित चेहरे आते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं… सोचिए अगर इस शो में किसी बड़े बिजनेस आइकॉन (Business Icon) को बुलाया जाए तो? जी हां, हाल ही में ऐसा ही हुआ। लेकिन, जिस शख्स को बुलाया गया, उन्होंने न सिर्फ ऑफर ठुकराया बल्कि उसकी वजह भी इतनी अनोखी बताई कि लोग हैरान रह गए।

ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) हैं, जो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) से पॉपुलर हुए और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। अशनीर ने खुद बताया कि उन्हें बिग बॉस (Bigg Boss) का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Zoom को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस शो में जाने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका करियर नीचे की तरफ जा चुका है या जिन्हें लाइमलाइट चाहिए। उनकी नजर में ये बिग बॉस सफल लोगों के लिए नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया।

अशनीर ने रखी शर्त

लेकिन, मजेदार बात ये है कि अशनीर ने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “अगर मेकर्स मुझे इतने पैसे दें जितने सलमान खान को मिलते हैं, उससे भी ज्यादा, तब मैं सोच सकता हूं।” वहीं, जब सलमान के साथ काम करने को लेकर बात हुई तो अशनीर ने कहा कि इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। किसी ने इसे मजाक में लिया, किसी ने ट्रोल किया और कुछ लोगों ने कहा कि अशनीर अपनी ही स्टाइल में सीधी बात कह गए।

बिग बॉस 18 में गेस्ट बनकर आए थे अशनीर

दरअसल, ‘बिग बॉस 18’ में वीकेंड का वार में गेस्ट के तौर पर अशनीर ग्रोवर पहुंचे थे। इस दौरान सलमान ने उनके पुराने बयानों को लेकर खूब टांग खींची। नेशनल टीवी पर दोनों की बातचीत को कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया। इसके बाद 2019 में अशनीर ने सलमान खान को ‘भारत पे’ एप का ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने इस एड के लिए 4.5 से 7.5 करोड़ तक फीस चार्ज की थी।

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म

Amazon MXPlayer पर हो रहा स्ट्रीम

बता दें अशनीर इस वक्त रियलिटी शो ‘Rise & Fall’ अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MXPlayer) पर होस्ट कर रहे हैं। इस शो का कॉन्सेप्ट काफी अंलग है और दर्शकों को ये काफी पसंद भी आ रहा है।

