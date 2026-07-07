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Lock Upp 2 में पत्नी के बयान को लेकर फंसे अशनीर ग्रोवर, लोगों ने किया ट्रोल तो दिया मुंहतोड़ जवाब; ‘भीख मांगने का…’

Lock Upp 2: अशनीर ग्रोवर ने अपनी 900 करोड़ रुपये की संपत्ति दान करने की मांग करने वाले ट्रोलर्स को करारा और व्यंग्यात्मक जवाब दिया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने 'लॉक अप 2' में दावा किया कि अमीर परिवारों में बच्चे होने से संपत्ति बढ़ती है, जबकि गरीब परिवारों में बच्चे होने से गरीबी बढ़ती है.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 7, 2026 5:40:34 PM IST

अशनीर ग्रोवर माधुरी ग्रोवर
अशनीर ग्रोवर माधुरी ग्रोवर


Ashneer Grover Tweet: भारतपे के सह-संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अश्वनीर ग्रोवर अपनी बेबाक और कभी-कभी तीखी प्रतिक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं. जब नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शो लॉक अप सीजन 2 में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा दिए गए कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर ट्विटर पर बवाल मच गया, तो ट्रोलर्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया.

देखते ही देखते, इंटरनेट यूजर्स ने इस कारोबारी से अपनी कथित 900 करोड़ रुपये की संपत्ति दान करने की अपील शुरू कर दी. अपने खास अंदाज में, ग्रोवर ने ट्रोलर्स को एक वायरल ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपये दान करने के विचार को सीधे-सीधे “नहीं” कहकर खारिज कर दिया.

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लॉक अप 2 में माधुरी ग्रोवर का विवादित बयान 

यह विवाद लॉक अप 2 के एक महत्वपूर्ण एपिसोड की मेजबानी के दौरान सामने आया, जिसमें फराह खान और रितेश देशमुख दोनों मौजूद थे. शो की एक प्रतियोगी माधुरी जैन ग्रोवर ने एलिमिनेशन से बचने वाले टास्क के अपने अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि वह और अशनीर तीसरा बच्चा चाहते थे; लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण, चिकित्सकीय रूप से असंभव होने पर यह योजना लंबे समय तक टलती रही.

फिर भी, परिवार नियोजन और वर्ग पर माधुरी की बाद की टिप्पणियों ने दर्शकों को नाराज कर दिया. अपनी राय स्पष्ट करते हुए माधुरी ने कहा, “तीसरा बच्चा आपको जवान रखता है. जब आप शाहरुख खान जैसे सभी अमीर लोगों को देखते हैं, तो उन सभी का तीसरा बच्चा होता है. ‘हम दो हमारे दो’ की यह विचारधारा हर किसी पर लागू नहीं होती. जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही दौलत बढ़ेगी; जितने गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही गरीबी बढ़ेगी.” जनता ने तुरंत इस बात की ओर इशारा किया कि माधुरी ने इस मामले पर बेहद वर्गवादी, अभिजात्यवादी और वास्तविकता से परे टिप्पणी की है.

ट्रोलर्स ने की 900 करोड़ रुपये दान करने की मांग

X पर वायरल हुए वीडियो के जवाब में, आलोचकों का ध्यान माधुरी से हटकर अशनीर ग्रोवर पर केंद्रित हो गया. माधुरी के तर्क में मौजूद तार्किक खामियों को उजागर करते हुए, कंटेंट क्रिएटर नलिनी उनागर ने अशनीर को टैग करते हुए एक लंबी पोस्ट में उनके पति के आर्थिक सिद्धांतों की आलोचना की. उन्होंने लिखा, “सिर्फ दो बच्चों के लिए 900 करोड़ रुपये क्यों बचा रहे हो? अपनी सारी संपत्ति दान करके गरीबी की समस्या का समाधान करो और फिर हिमालय जाकर साधु बन जाओ। अपने अमीर दोस्तों को भी यही रास्ता अपनाने के लिए कहो.”

अशनीर ग्रोवर का जवाब 

मानक कॉर्पोरेट पीआर बयान देने या पूरी तरह से उस चर्चा से बचने के बजाय, अशनीर ने ट्रोल को जवाब देते हुए लिखा, “भीख / चंदा माँगने का तरीका थोड़ा कैज़ुअल है. बीवी ने ज्ञान दे दिया है- इतने में इतना ही मिलेगा :)” 

अशनीर के इस ट्वीट पर यूजर्स की राय बंटी हुई है. एक ओर कुछ लोगों का कहना है कि ये अशनीर का स्पेशल ‘शार्क रिएक्शन है और वो उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, कि उनकी पत्नी ने गलत बयान दिया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

Tags: Ashneer GroverentertainmentLock Upp 2
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