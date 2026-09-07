India’s Got Latent Season 2: अश्नीर ग्रोवर को देख मचल उठी राखी सावंत, शो के बीच में करने लगी ऐसी हरकतें, शार्क टैंक फेम का भी डोल गया मन!

Rakhi Sawant and Ashneer Grover India’s Got Latent Season 2: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 का एक क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें ड्रामा क्वीन राखी सावंत और शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर आमने-सामने नजर आए. शो के दौरान राखी सावंत ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों और बोल्ड अंदाज से ऐसा भौकाल काटा कि अश्नीर ग्रोवर के पसीने छूट गए! शो में दोनों के बीच हुई डबल मीनिंग बातचीत और मस्ती-मजाक ने जहां एक तरफ दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं दूसरी तरफ यह चर्चा भी तेज हो गई कि क्या अश्नीर को राखी का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया. रिपोर्ट्स और रेडिट की वायरल चर्चाओं के मुताबिक, राखी लगातार अश्नीर को छू रही थीं और उनकी पत्नी को लेकर पर्सनल जोक्स मार रही थीं, जिससे अश्नीर काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे. मामला इतना आगे बढ़ गया कि होस्ट समय रैना को बीच-बचाव करना पड़ा और कुछ हिस्से को एडिट भी करवा दिया गया. आइए जानते हैं कि इस वायरल ड्रामे के पीछे की पूरी कहानी क्या है.

जब राखी सावंत के आगे पानी मांगने लगे अश्नीर ग्रोवर!

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के मंच पर जब राखी सावंत और अश्नीर ग्रोवर जैसे दो बिल्कुल अलग मिजाज के लोग आमने-सामने आए, तो तहलका तो मचना ही था. शो के दौरान अश्नीर ने राखी को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसके जवाब में राखी ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में कहा कि ‘मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूं, बस एक बार ट्राई करके देखो!’ इस पर अश्नीर का मजेदार जवाब और राखी का ओवर-द-टॉप कॉन्फिडेंस इंटरनेट पर मीम मटेरियल बन गया है. दर्शक इस अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर और दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर जमकर मजे ले रहे हैं.

शर्मनाक! शर्मनाक! शर्मनाक! खुले मंच पर सोशल मीडिया के माध्यम कितनी फूहड़ता फैलाई जा रही है। अस्नीर ग्रोवर: Rakhi Sawant वैसे बुरी नहीं है, ठीक है। Rakhi Sawant : मैं बुरी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जस्ट ट्राइंग मी वंस। अस्नीर ग्रोवर: चलो फिर 🫤🫤 pic.twitter.com/T2Ct7xTe0p — रितेश देशमुख ( 𝙿𝚊𝚛𝚘𝚍𝚢 ) (@Deshmukh_0) September 6, 2026

पत्नी को लेकर पर्सनल जोक्स और असहज हुए अश्नीर

मामला तब बिगड़ा जब राखी सावंत ने शो के दौरान कथित तौर पर हदें पार करनी शुरू कर दीं. सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक, राखी बार-बार अश्नीर को छू रही थीं और उनकी पत्नी को बीच में लाकर पर्सनल जोक्स क्रैक कर रही थीं. कैमरे के सामने अश्नीर की बोलती बंद हो गई और उनके हाव-भाव साफ बता रहे थे कि वे इस अजीब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि शो के ऑफ-कैमरा अश्नीर ने इस पर नाराजगी भी जताई और कुछ हिस्से को शो से एडिट करवा दिया गया, जिसके बाद राखी दूसरे हाफ में थोड़ी शांत नजर आईं.

समय रैना को करना पड़ा बीच-बचाव

कॉमेडी और रोस्ट वाले इस शो में जब माहौल ज्यादा गर्म होने लगा, तो होस्ट समय रैना को खुद मैदान में उतरना पड़ा. शो के अनफिल्टर्ड अंदाज के लिए मशहूर समय को दखल देकर राखी को समझाना पड़ा कि वे पर्सनल जोक्स और हद से ज्यादा टच में जाने से थोड़ा परहेज करें. इसके बाद ही माहौल थोड़ा नॉर्मल हो पाया. हालांकि, इस घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं- एक तरफ जहां लोगों को यह शुद्ध एंटरटेनमेंट लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अश्नीर का पक्ष लेते हुए कह रहे हैं कि रोस्ट शो में आने से पहले सबको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए.

Ashneer Grover wants to see Rakhi Sawant’s work now. 😭 Rakhi be like : le dekh beta tu bhi https://t.co/HUfJm3X3JN pic.twitter.com/pqcfIcqrSI — Abhishek Yadav (@Abhishek_sy_) September 6, 2026

रोस्ट शो में आने से पहले सोचना चाहिए था!

इंटरनेट पर इस क्लिप के वायरल होने के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या अश्नीर ग्रोवर इस तरह के अनफिल्टर्ड कॉमेडी शोज़ के लिए बने भी हैं या नहीं. नेटिज़न्स का कहना है कि अगर आप रोस्ट और कॉमेडी पैनल का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको राखी सावंत जैसे कलाकारों के अनप्रिडिक्टेबल और बेबाक अंदाज को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए. चाहे मामला ऑफ-कैटर्ड एडिटिंग का हो या फिर ऑन-स्क्रीन डिसकंफर्ट का, इस एपिसोड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राखी सावंत जहां भी जाती हैं, वहां ड्रामा और टीआरपी अपने आप खींचे चले आते हैं!

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