कभी डायरेक्टर्स ने जिसे कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती, फिर उसी हसीना ने इंडस्ट्री पर किया राज, लेकिन पूरी जिंदगी रहीं अकेली

हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख की. उन्हें उनकी पहली फिल्म से यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनमें हीरोइन बनने वाली कोई बात ही नहीं है. लेकिन सिर्फ एक साल बाद उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया कि वही लोग अपनी बात पर पछताने लगे. फिर वह सिनेमाई दुनिया में ऐसी छाईं कि सब देखते रह गए. चलिए जानते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में.

किस फिल्म से बनीं रातों-रात सुपरस्टार?

कभी आशा पारेख को कहा गाय कि वो सुपरस्टार बनने लायक नहीं है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सिर्फ एक साल बाद शम्मी कपूर के साथ फिल्म ‘दिल दे के देखो’ में डेब्यू करते ही आशा पारेख रातोंरात सुपरस्टार बन गई और जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था वही लोग हैरान रह गए.

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था करियर

आपको बता दें कि आशा पारेख ने साल 1952 में अपने करियर की शुरुआत हीरोइन के तौर पर नहीं बल्कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म ‘मां’ से की थी. आशा पारेख सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी थीं. बचपन से उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा और आगे चलकर उनकी डांस परफॉर्मेंस उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई.

पूरी जिंदगी रहीं अकेली

फिल्मी दुनिया में राज करने वाली एक्ट्रेस आशा पारेख ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की. बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें अपने इस फैसले का कभी अफसोस नहीं हुआ. दिलचस्प बात यह है कि सुपरस्टार बनने के बाद उन्हें कई बड़े बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों से शादी के प्रस्ताव मिले. लेकिन उन्होंने हर रिश्ता ठुकरा दिया. 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड पर मानो सिर्फ आशा पारेख का ही राज था. उन्होंने ‘तीसरी मंजिल’, ‘लव इन टोक्यो’, ‘कटी पतंग’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ उन्होंने 85 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइनों में अपनी जगह बना ली.

जीते कई अवॉर्ड

फिल्म ‘कटी पतंग’ में शानदार अभिनय के लिए आशा पारेख ने फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. साल 2022 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया जो किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है.

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