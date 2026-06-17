प्यार की ऐसी कहानी, जहां मोहब्बत थी मगर शादी नहीं; शादीशुदा डायरेक्टर से इश्क, बदनामी के डर से उम्र भर रहीं कुंवारी

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि आशा पारेख थी. अभिनेत्री ने बताया था उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार किया था, वो थे फिल्म निर्माता नासिर हुसैन. निर्माता शादीशुदा थे, इसलिए एक्ट्रेस ने उनसे कभी शादी की बात नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का जीवन बर्बाद हो. इसी वजह से वह जिंदगी भर कुंवारी रहीं. चलिए जानते हैं इनकी लव स्टोरी.

कब शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?

जानी-मानी अभिनेत्री आशा पारेख और निर्देशक नासिर हुसैन की लव स्टोरी बहुत दिलचस्प थी. साल 1959 में दोनों की प्यारी की नींव पड़ी थी. फिल्म ‘दिल देके देखो’ का निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था और इसमें मुख्य भूमिका आशा पारेख थी. इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस के बॉलीवुड का पहला बड़ा ब्रेक मिला था. इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था. साथ में काम करते एक्ट्रेस को डायरेक्टर से बेइंतहा प्यार हो गया.

शादीशुदा होने के कारण नहीं कही दिल की बात

आशा पारेख, नासिर हुसैन से बहुत प्यार करती थीं. लेकिन उन्हें पता चला कि निर्देशक पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. प्यार के बावजूत वह इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं पाई. वह नहीं चाहती थीं कि किसी का हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाए. वह नहीं चाहती थीं कि लोग उन्हें घर तोड़ने वाला कहें.

ऑटोबायोग्राफी में बताया था सच

अपनी मोहब्बत को एक्ट्रेस ने कभी सार्वजनिक मंच पर नहीं कहा था. लेकिन दिल में दबी इस मोहब्बत को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द हिट गर्ल’ में बताया था. उन्होंने लिखा था कि निर्देशक नासिर हुसैन से उन्होंने इस कदर प्यार किया था कि वो और किसी से शादी नहीं कर सकती थीं. ना ही डायरेक्टर पर उन्होंने कभी शादी की दबाव बनाया, क्योंकि वह शादीशुदा थे. इसी वजह से अभिनेत्री ने जीवनभर शादी ना करने का मन बनाया था. और वह अभी तक कुंवारी हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि शादी ना करने के फैसले पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है. आज वह 83 की उम्र में अपनी जिंदगी को सुकून के साथ जी रही हैं.

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