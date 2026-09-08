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आशा भोसले की जयंती पर फैंस को मिला खास तोहफा, रिलीज हुआ उनकी आखिरी फिल्म का गाना ‘ऐ मेरी जिंदगी’; देखें वीडियो

Asha Bhosle Last Song: आशा भोसले की आखिरी फीचर फिल्म का गाना 'ऐ मेरी जिंदगी', उनकी 93वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज किया गया है. जानिए क्या है सॉन्ग.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 8, 2026 4:54:08 PM IST

आशा भोसले का गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' सॉन्ग
आशा भोसले का गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' सॉन्ग


आशा भोसले की 93वीं जयंती के अवसर पर उनकी आखिरी फीचर फिल्म का गाना ‘ऐ मेरी जिंदगी’ रिलीज किया गया. 2023 के अंत में रिकॉर्ड किया गया यह गाना हरीश व्यास की पिता-पुत्र के रिश्ते पर आधारित फिल्म ‘ओम का हरि’ का हिस्सा है. फिल्म में रघुबीर यादव, अंशुमन झा और सोनी राजदान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

गाने में क्या दिखा?

जारी हुए गाने में आशा भोसले को स्टूडियो में ‘ऐ मेरी जिंदगी’ रिकॉर्ड करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में फिल्म की टीम और अभिनेता अंशुमन झा के साथ उनकी बातचीत की झलक भी है. ‘ऐ मेरी जिंदगी’ का संगीत राजीव सारंग ने दिया है और बोल प्रदीप शर्मा खुसरो ने लिखे हैं. वीडियो में आशा भोसले बताती हैं कि गाना सुनते ही उन्हें पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने के लिए हामी भर दी.

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क्या बोले नेटिजंस?

गाना रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की भावुक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोगों ने आशा भोसले को याद करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी आवाज हमेशा सुकून देती रहेगी. फैंस ने कमेंट्स में दिल वाले इमोजी के साथ गायिका को श्रद्धांजलि भी दी.

कब हुआ था निधन?

आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल, 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के बाद कई अंगों के विफल होने के कारण हो गया.

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Tags: Ae Meri Zindagi songAsha Bhosle
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