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मैं थप्पड़ मार दूंगी… हिमेश की इस गलती से नाराज हो गईं थीं आशा भोसले, चांटा मारने की कही थी बात

आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके गाने और जिंदगी के किस्से आज भी मशहूर हैं. एक बार की बात है जब आशा भोसले ने हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी.

By: Deepika Pandey | Published: July 23, 2026 3:43:17 PM IST

आशा भोसले और हिमेश रेशमिया विवाद
आशा भोसले और हिमेश रेशमिया विवाद


Himesh Reshamiya and Asha Bhosle Controversy: सुरों की सरताज और अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाली आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके गाने आज भी लोगों के जहन में हैं. उनके गानों के अलावा उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे किस्से हैं, जो काफी मशहूर हैं. कहा जाता है कि आशा भोसले अपने विचारों और विरासत के लिए कुछ भी गलत सुनना बर्दाश्त नहीं करती थीं. हालांकि एक बार एक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया ने कुछ ऐसा कह दिया था कि आशा भोसले नाराज हो गईं और उन्होंने हिमेश को थप्पड़ मारने तक की बात कह दी थी.

क्या है विवाद?

साल 2006 में हिमेश रेशमिया अपने गानों के लिए मशहूर हो रहे थे. उनके गानों के साथ ही गानों का तरीका भी चर्चा में था. लोग कहते थे कि वे नाक से गाना गाते हैं. इसी बीच उन्होंने अपने नाक से गाने की बात का बचाव करते हुए RD बर्मन का नाम ले लिया. उन्होंने कहा कि लीजेंडरी सिंगर नुसरत फतेह अली खान और RD बर्मन भी तो नाक से ही गाते हैं. ये बात आशा भोसले को पसंद नहीं आई. इस बात को लेकर आशा भोसले और हिमेश के बीच विवाद भी हुआ. इस दौरान आशा भोसले ने उन्हें थप्पड़ तक मारने की बात कह दी थी.

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‘थप्पड़ पड़ना चाहिए…’

कहा जाता है कि आशा भोसले RD बर्मन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थीं. जब बर्मन की विरासत पर सवाल उठे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बर्मन के बारे में कुछ कहेगा, तो उसे थप्पड़ पड़ना चाहिए. इसके बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उन्हें किसी लेजेंडरी सिंगर का उदाहरण नहीं देना चाहिए था. इसके बाद आशा भोसले ने उन्हें माफ कर दिया. इस विवाद के बाद दोनों ने साथ में काम भी किया.

हिमेश रेशमिया जन्मदिन

23 जुलाई 1973 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में जन्मे हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया. उन्होंने अपनी अनूठी आवाज और संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाई और खुद की खास पहचान. एक समय पह कहा जाता था कि वे नाक से गाना गाते हैं. हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे. उन्होंने गायक, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई.

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