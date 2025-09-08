SRK-आमिर खान की सरप्राइज एंट्री और आर्यन का डेब्यू, ‘The Bads of Bollywood’ का ट्रेलर छा गया

Aryan Khan Directorial Debut: आर्यन खान (Aryan Khan), जिसे हम अक्सर सिर्फ शाहरुख खान (Shah rukh khan) के बेटे के रूप में जानते हैं, अब अपनी निर्देशन की शुरुआत एक नए अंदाज में करने वाले हैं। उनकी पहली वेब सीरीज “The Bads of Bollywood” का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खास बात ये है कि ये रिलीज के साथ ही ट्रेंड भी करने लगा है। अब ट्रेंड करने की वजह क्या है आईए आपको बताते हैं।

3 मिनट 28 सेकेंड के इस ट्रेलर में आपको बॉलीवुड का चमकता ग्लैमर भी दिखेगा और उसके पीछे का काला सच भी। वहीं, ट्रेलर में आमिर खान और शाहरुख खान का सरप्राइज कैमियो देख लोग बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं। ये खान फैंस के लिए किसी तोहफे जैसा पल है। अब लोग सलमान को भी इसमें साथ देखने की उम्मीद जता रहे हैं।

यहां देखें ट्रेलर

सेंट्रल किरदार जीत रहा दिल

शो का सेंट्रल किरदार है लक्ष्य (Aasmaan Singh), एक चिंगारी सी सफलता की राह पर चलने वाला युवा कलाकार, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है। उसका सबसे खास दोस्त परवेज, जिसका किरदार राघव जुयाल ने निभाया है, हर मोड़ पर खुशी और कॉमिक का जबरदस्त कॉम्बो लेकर आता है। शुरुआत में ही आपको दिशा पाटनी नजर आएंगी, जिन्हें पैप्स अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेचैन हैं।

आर्यन की सीरीज में आधा बॉलीवुड

वीडियो में जहां तक आप समझ पाए होंगे बॉबी देओल एक सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं। जिनके सामने उनकी बेटी (सहर बंबा) है, जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Nepotism) का असली चेहरा दिखाता है। आमिर और शाहरुख का कैमियो आते ही स्क्रीन पर एक अलग चमक आ जाती है।

ये सितारे भी आएंगे नजर

सीरीज में बादशाह भी हैं, जिनका एक अलग अंदाज नजर आ रहा है। उन्हें रिंग में मनोज पाहवा के साथ भिड़ते देखा जा सकता है। करण जौहर और मोना सिंह की एक्टिंग ने भी दर्शकों को दीवाना बना दिया है।दिलचस्प बात है कि अभी रिलीज के बाद आपको और भी सरप्राइजेज मिलने वाले हैं। खबरों के मुताबिक, अर्जुन कपूर, विजयंत कोहली, मनीष चौधरी, रजत बेदी और गौतमी कपूर तक सीरीज में दिखाई देने वाले हैं। 18 सितंबर से Netflix पर आर्यन की ये सीरीज स्ट्रीम होगी।

