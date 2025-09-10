The Bads Of Bollywood: आर्यन खान की वेब सीरीज का लीड हीरो, जिसने राघव जुयाल संग इस फिल्म से किया था डेब्यू

Lakshya Lalwani News: बॉलीवुड की दुनिया अक्सर बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स से भरी रहती है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने इसी ग्लैमरस परत के पीछे की हकीकत को बेबाक अंदाज में दिखाने का काम किया है. अपनी डेब्यू वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) के जरिए आर्यन ने दर्शकों के अपना एक अनोखा टैलेंट दिखाया. लेकिन, इस ट्रेलर रिलीज होने के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो हैं एक्टर लक्ष्य लालवानी.

इस सीरीज को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. फैंस कह रहे हैं कि ये शो बॉलीवुड की असल कहानियों का रिफ्लेक्शन है, जिसमें पावर गेम, फेक दोस्ती, बड़े स्टार्स की राजनीति और नेपोटिज्म सब कुछ साफ-साफ दिखाया गया है. वहीं, लक्ष्य लालवानी के लिए भी ये प्रोजेक्ट बेहद खास है. इसमें वो लीड एक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

आसमान सिंह का रोल निभा रहे एक्टर

शो लक्ष्य लालवानी हैं, आसमान सिंह का रोल निभा रहे हैं। लक्ष्य और आर्यन की दोस्ती पुरानी है और उन्होंने कहा था कि आर्यन हमेशा से एक सच्चा और ग्राउंडेड इंसान रहे हैं। इसके अलावा, कास्ट में सहेर बंबा, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल जैसे नाम भी हैं, जिन्होंने सीरीज में दमदार तड़का लगाया है।

लक्ष्य के करियर की दूसरी फिल्म

लक्ष्य के वर्कफ्रंट की बात करें तो इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की है. इसका मतलब आर्यन की ये सीरीज उनका दूसरा प्रोजेक्ट है. उनकी डेब्यू फिल्म ‘किल’ साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जिसमें, उनके साथ राघव जुयाल भी थे, जो एक विलेन का किरदार निभा रहे थे. उसमें भी लक्ष्य ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया था. बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव भी हैं और इस बार वो इनके दोस्त बने हैं.

कब रिलीज होगी सीरीज

ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाका कर गया। शाहरुख खान और आमिर खान का फनी कैमियो देखकर फैंस दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर तो यह तक चर्चा है कि यह सीरीज कहीं कार्तिक आर्यन और करण जौहर की लड़ाई से इंस्पायर्ड तो नहीं। हालांकि, आर्यन ने इस पर कोई क्लियर बयान नहीं दिया। 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही यह सीरीज ग्लैमर और गॉसिप की दुनिया का ऐसा साइड दिखाएगी जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छुपा लिया जाता है। इस वजह से फैंस और इंडस्ट्री के लोग दोनों ही इसे देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।