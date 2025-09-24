बॉलीवुड में एक और नेपोकिड? क्या आर्यन की सीरीज में दिखी ये लड़की है शाहरुख खान की करीबी की बेटी!
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन की सीरीज 'द Ba***ds ऑफ़ बॉलीवुड' में एक नेपोकिड को जगह दी गई है.

Published: September 24, 2025

Aryan Khan Series launched Nepokid: शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू सीरीज ‘द Ba***ds ऑफ़ बॉलीवुड‘ (The Ba***ds of Bollywood) रिलीज़ होने के बाद से चर्चा में है. शो को एक तरफ जहां तारीफें मिल रही हैं तो इसके सीन्स और डायलॉग्स पर कई मीम्स भी बन रहे हैं. मगर कुछ मीम्स में गलत कहानी भी गड़ी जा रही है. एक दावा ये भी किया जा रहा है कि सीरीज में काम कर चुकीं आन्या सिंह शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) की रियल लाइफ मैनेजर पूजा ददलानी (Pooja Dadlani) की बेटी हैं. आपको बता दें कि अन्य ने सीरीज में लीड एक्टर लक्ष्य की टैलेंट मेनेजर सान्या का रोल प्ले किया है. 

क्या पूजा की बेटी हैं आन्या?

कई वायरल रील्स में आन्या के पूजा से कनेक्शन होने की बात तब सामने आई जब सीरीज के लॉन्च पर शाहरुख़ और आन्या को काफी गर्मजोशी से मिलते हुए देखा गया. शाहरुख़ ने आन्या के किरदार की तुलना पूजा से कर दी और कहा-बिलकुल पूजा की तरह हो. बस यहीं से कंफ्यूजन हुआ. एक इंटरव्यू में आन्या ने इस बारे में बात करते हुए कहा, मेरे लिए ये बात काफी सरप्राइजिंग थी. मेरे ख्याल से लोगों को गलतफ़हमी हो गई जब शाहरुख़ सर ने मेरी तुलना पूजा से कर दी लेकिन मैंने इससे इंकार नहीं किया. मैंने सोचा क्यों इंकार करना, आखिर हमारा शो भी कई मिथ्स पर टिका हुआ है तो हर जगह क्यों सारे राज़ से पर्दा क्यों उठाना?

इस बात से काफी खुश हैं आन्या

आन्या ने कहा, जब स्क्रीनिंग पर मैं पूजा से मिली तो मैंने उनसे कहा कि लोग समझ रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूं. इसके बाद हम दोनों जोर से हंसे. हम दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. आन्या ने कहा कि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि शाहरुख़ खान जैसे सुपरस्टार उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं. आन्या ने ये भी कहा कि वो इस बात के लिए आर्यन खान की बेहद शुक्रगुजार रहेंगी.

आपको बता दें कि Ba***ds ऑफ़ बॉलीवुड‘ को शाहरुख़ खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान हैं जिसमें साहेर बामबा, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल और मनोज पाहवा जैसे स्टार्स ने काम किया है. सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

