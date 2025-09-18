The Bads of Bollywood Screening: प्रीमियर पर छा गईं आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी, देखें वीडियो
The Bads of Bollywood Premier: आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग में उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी भी नजर आईं. अपने ग्लैमरस अंदाज से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 18, 2025 12:29:15 AM IST

Aryan Khan Rumoured Girlfriend: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अपनी पहली वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 17 सितंबर को उनकी अपकमिंग सीरीज की स्क्रीनिंग हुई. लेकिन, लंबे वक्त से लाइम लाइट में छाए आर्यन की सीरीज की स्क्रीनिंग पर सारी नजरें किसी और पर टिक गईं. वो कोई और नहीं, बल्कि उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी (Larissa Bonesi) थीं.

लारिसा जैसे ही स्क्रीनिंग पर पहुंचीं, कैमरों की फ्लैश लाइट्स थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं. ब्लैक आउटफिट में उनका ग्लैमरस अंदाज और कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल ने रेड कार्पेट (Red Carpet) पर चार चांद लगा दिए. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होते ही चर्चा छिड़ गई कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर आर्यन को सपोर्ट करने का खुला इशारा.

लारिसा बोन्सी ब्राजील की मॉडल और एक्ट्रेस हैं. बॉलीवुड के कई हिट सॉन्ग्स (Bollywood Hit Songs) और म्यूजिक वीडियोज में उनका जलवा देखा जा चुका है. उन्हें अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के गाने ‘सुबह होने न दे’ (Subah Hone Na De) से लेकर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के सुपरहिट ट्रैक सूरमा-सूरमा तक देखा जा चुका है. अब उनका नाम जब भी आता है, अक्सर आर्यन खान से जुड़ जाता है.

वीरन भयानी ने अपने इंस्टा हैंडल पर आर्यन खान के इस बिग इवेंट की वीडियोज शेयर की हैं. इस मौके पर आर्यन भी काफी स्मार्ट अंदाज में स्पॉट किए गए. पहली बार निर्देशन और राइटिंग की दुनिया में कदम रखने वाले आर्यन की यह सीरीज पहले से ही फैंस के बीच बज बना चुकी है. लेकिन, स्क्रीनिंग की रात पर हाइलाइट बन गईं लारिसा, जिनकी मौजूदगी ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन दोनों के बीच सचमुच कुछ ‘स्पेशल’ तो चल रहा है. स्क्रीनिंग के दौरान अंबानी परिवार से लेकर कई बड़े स्टार्स नजर आए जिन्होंने प्रीमियर में चार चांद लगा दिए.

