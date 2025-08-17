Home > मनोरंजन > आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

Bads of Bollywood First Look: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कौन नहीं जानता। लेकिन, एक स्टारकिड के साथ साथ अब उनका नाम डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी शुमार होने वाला है। आर्यन निर्देशन में अपना डेब्यू कर रहे हैं, जिसकी पहली झलक सामने आ गई है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 12:17:00 IST

Aaryan khan debut
Aaryan khan debut

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को आज भी लोग देवता से कम नहीं मानते। लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे को भी एक्टिंग की दुनिया में उतार दिया है। शाहरुख के बड़े बेटे यानी आर्यन खान भी अब इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि, आर्यन पापा शाहरुख की राह पर नहीं चल रहे बल्कि वो एक निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। वहीं, बड़े पर्दे की जगह आर्यन ओटीटी से शुरुआत कर रहे हैं। आज उनके डेब्यू शो ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की पहली झलक सामने आ गई है। जिसे देखकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं।

पहली झलक की शुरुआत ही एक डायलॉग से होती है, जिसे सुनते ही लोगों को शाहरुख की याद आ जाती है। आर्यन कहते हैं कि ‘पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो अब शुरू होगा…’। इस एक लाइन से ही साफ हो गया है कि सीरीज में ड्रामा, इमोशन और ग्लैमर का जबरदस्त तड़का मिलने वाला है।

यहां देखें आर्यन की सीरीज का पहला लुक





सीरीज क्यों है स्पेशल

सीरीज में लक्ष्य लालवानी और आन्या सिंह मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। पहली झलक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कहानी बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के उस ‘बैड साइड’ को सामने लाएगी, जिसे आमतौर पर दर्शक पर्दे पर नहीं देख पाते। यानी इस शो में सिर्फ स्टारडम ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष और रिश्तों की परतें भी खुलेंगी।

Elvish Yadav News: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, बाइक सवाल हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम…पुलिस कर…

गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस की है सीरीज

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट ने बनाया है। आर्यन न सिर्फ डायरेक्टर हैं, बल्कि शो के राइटर और को-क्रिएटर भी हैं। इससे साफ है कि यह सीरीज उनके दिल के बहुत करीब है।

बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से ‘गुहार’, अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

शाहरुख का कैमियो

फैंस के लिए एक और सरप्राइज ये है कि शाहरुख खान खुद भी इसमें एक कैमियो करते नजर आएंगे। जब बादशाह और उनके बेटे का टैलेंट एक ही प्रोजेक्ट में होगा, तो दर्शकों की उत्सुकता दोगुनी होना तो तय है। कुल मिलाकर, ‘Bads of Bollywood’ सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की हकीकत और फैमिली इमोशन्स का मेल है। इस पहले लुक ने इतना साफ कर दिया है कि यह शो साल की सबसे चर्चित रिलीज में से एक बनने वाला है।

Tags: home-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025
आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज
आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज
आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज
आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?