आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को आज भी लोग देवता से कम नहीं मानते। लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे को भी एक्टिंग की दुनिया में उतार दिया है। शाहरुख के बड़े बेटे यानी आर्यन खान भी अब इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि, आर्यन पापा शाहरुख की राह पर नहीं चल रहे बल्कि वो एक निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। वहीं, बड़े पर्दे की जगह आर्यन ओटीटी से शुरुआत कर रहे हैं। आज उनके डेब्यू शो ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की पहली झलक सामने आ गई है। जिसे देखकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं।

पहली झलक की शुरुआत ही एक डायलॉग से होती है, जिसे सुनते ही लोगों को शाहरुख की याद आ जाती है। आर्यन कहते हैं कि ‘पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो अब शुरू होगा…’। इस एक लाइन से ही साफ हो गया है कि सीरीज में ड्रामा, इमोशन और ग्लैमर का जबरदस्त तड़का मिलने वाला है।

सीरीज क्यों है स्पेशल

सीरीज में लक्ष्य लालवानी और आन्या सिंह मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। पहली झलक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कहानी बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के उस ‘बैड साइड’ को सामने लाएगी, जिसे आमतौर पर दर्शक पर्दे पर नहीं देख पाते। यानी इस शो में सिर्फ स्टारडम ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष और रिश्तों की परतें भी खुलेंगी।

गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस की है सीरीज

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट ने बनाया है। आर्यन न सिर्फ डायरेक्टर हैं, बल्कि शो के राइटर और को-क्रिएटर भी हैं। इससे साफ है कि यह सीरीज उनके दिल के बहुत करीब है।

शाहरुख का कैमियो

फैंस के लिए एक और सरप्राइज ये है कि शाहरुख खान खुद भी इसमें एक कैमियो करते नजर आएंगे। जब बादशाह और उनके बेटे का टैलेंट एक ही प्रोजेक्ट में होगा, तो दर्शकों की उत्सुकता दोगुनी होना तो तय है। कुल मिलाकर, ‘Bads of Bollywood’ सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की हकीकत और फैमिली इमोशन्स का मेल है। इस पहले लुक ने इतना साफ कर दिया है कि यह शो साल की सबसे चर्चित रिलीज में से एक बनने वाला है।