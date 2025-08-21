Shahrukh का भी बाप निकला Aryan Khan! हूबहू पापा जैसा अंदाज, Video देख लड़कियां हुईं King Khan की फोटोकॉपी की दीवानी

Aryan Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अब फैंस के बीच अपनी फोटोकॉपी उतार दी है। जी हाँ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अब बॉलीवुड में एंट्री ले ली है। वहीँ आर्यन खान की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर अब लॉन्च हो चुका है। वहीँ आपको बता दें आर्यन खान पहली बार फैंस के सामने आए और अपनी आवाज से लोगों का दिन बना दिया। आपको बता दें इस इवेंट का आयोजन मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित वाईआरएफ स्टूडियो में किया गया, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।
मंच पर उतरे शाहरुख़ के बेटे
इस दौरान शाहरुख़ खान ने हमेशा की तरह बड़े ही जबरदस्त और मजेदार अंदाज में मंच पर सभी को अपने बेटे से रूबरू कराया। उन्होंने दर्शकों से आर्यन खान को प्यार देने की अपील की। इस दौरान आर्यन खान ने पहली बार मंच से भाषण दिया। भाषण की शुरुआत में उन्होंने बताया कि भाषण की प्रैक्टिस करने के बाद भी वह घबराहट महसूस कर रहे थे और कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी
जानिए क्या बोले पापा शाहरुख़
वहीँ इस दौरान मंच पर शाहरुख ने कहा, ‘मैं मुंबई और इस देश की पवित्र धरती का आभारी हूं, जिसने मुझे 30 सालों तक आपका मनोरंजन करने का मौका दिया। आज का दिन मेरे लिए काफी अहम है, क्योंकि मेरा बेटा इस धरती पर अपना पहला कदम रखने जा रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘जब आर्यन आपके सामने आए और आपको उसका काम पसंद आए, तो उसके लिए तालियां बजाएं। उन तालियों में थोड़ी प्रार्थना और आशीर्वाद भी शामिल करें। आपने मुझे जो प्यार दिया, उसका 150 प्रतिशत उसे दें।’ शाहरुख का यह भावुक संदेश दर्शकों के दिलों को छू गया। उनकी ऊर्जा और अपने बेटे के प्रति प्यार ने कार्यक्रम में सभी का ध्यान खींचा।
After countless takes & endless discussions, the show is finally ready 🎬 Aryan Khan extends heartfelt thanks to everyone who made it possible 💖@iamsrk @RedChilliesEnt @NetflixIndia @BilalS158 @TSeries#ShahRukhKhan #SRK #AryanKhan #Netflix #YRFStudio #TheBadsOfBollywood… pic.twitter.com/I0thF2vTXG
— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) August 20, 2025
हूबहू पापा जैसी आवाज
वहीँ जब मंच पर आर्यन खान ने अपनी ाआवाज सुनाई तो फैंस हैरान रह गए और कहने लगे ये तो बिलकुल शाहरुख खान जैसी आवाज है। वहीँ, मंच से बोलते हुए आर्यन खान ने कहा- ‘मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दरअसल, मैं इतना नर्वस हूँ कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पर अपनी स्पीच भी लिख ली है और अगर यहाँ बिजली चली गई तो मैं कागज़ पर अपनी स्पीच भी लिखकर लाया हूँ! टॉर्च लेकर… और फिर भी अगर मैं गलती कर भी दूँ… तो पापा हैं!’ इसके बाद शाहरुख़ आगे आते हैं और मीडिया की तरफ़ पीठ करके खड़े हो जाते हैं।
Kangana Ranaut: ‘अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारे’, कंगना रनौत ने किस पर लगाया ये सनसनीखेज आरोप, मचा सियासी हड़कंप!