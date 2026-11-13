Aryan Khan Birthday: आर्यन खान के लिए रजत बेदी का खास बर्थडे मैसेज, इन शब्दों ने जीत लिया फैंस का दिल

Aryan Khan Birthday: एक्टर रजत बेदी ने अपने “द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड” फिल्ममेकर आर्यन खान के लिए एक दिल से बर्थडे नोट लिखा, जिसमें एक प्यार भरा मैसेज था और कहा, “कभी सपने देखना बंद मत करना और हमेशा वैसे ही खूबसूरत इंसान बने रहना जैसे तुम हो.” रजत ने इंस्टाग्राम पर कहा कि आर्यन को आज जैसा इंसान बनते देखना सच में खास रहा है. उन्होंने उसके लिए खुशी, ताकत और कभी न खत्म होने वाली सफलता की कामना की, और कहा कि वे हमेशा उसके लिए चीयर करते रहेंगे.

रजत ने ऐसे किया आर्यन को बर्थडे विश

रजत ने कैप्शन में लिखा, “हैप्पी बर्थडे, आर्यन! हमारे दिलों में हमेशा तुम्हारे लिए एक बहुत खास जगह रहेगी. तुम्हें बढ़ते और आज जैसा इंसान बनते देखना सच में खास रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “ज़िंदगी तुम्हें हमेशा खुशी, ताकत और कभी न खत्म होने वाली सफलता दे. कभी सपने देखना बंद मत करना और हमेशा वैसे ही खूबसूरत इंसान बने रहना जैसे तुम हो. ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और हमेशा तुम्हारे लिए चीयर! बेदी परिवार.”

द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड के बारे में

द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड एक सटायरिकल एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जिसे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है और यह नेटफ्लिक्स के लिए उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है. इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, मेहरज़ान मज़्दा, दिविक शर्मा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, रोहित गिल, जावेद फुरकान, नेविल भरूचा और अरमान खेरा भी हैं. यह सीरीज़ दिल्ली के एक एक्टर आसमान सिंह पर आधारित है, जिसका प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला के साथ सफल डेब्यू होता है और फिर उसे करण जौहर की एक फिल्म में करिश्मा तलवार के साथ रोल मिलता है.

Chhath Puja 2026 Arghya Timings: छठ व्रतियों के लिए जरूरी खबर! अर्घ्य देने से पहले जान लें अपने शहर में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय

उसे फ्रेडी के मल्टी-फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, करिश्मा के पिता अजय तलवार की दखलअंदाज़ी, एक बढ़ता हुआ रोमांस और अचानक आने वाली मुश्किलों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. रजत ने अपने करियर की शुरुआत एक फैशन मॉडल के तौर पर की थी, और 1994 में पहला ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता था. उन्होंने 1998 की साइंस-फिक्शन फिल्म 2001: दो हज़ार एक में लीड रोल किया था, जो कमर्शियली फ्लॉप रही. उन्होंने सपोर्टिंग और विलेन दोनों रोल किए, और राकेश रोशन की डायरेक्ट की हुई 2003 की ब्लॉकबस्टर कोई… मिल गया में राज सक्सेना का रोल करके पहचान मिली. वह 40 से ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुके हैं, जिनमें जोड़ी नंबर 1, रक्त, खामोश, खौफ की रात और रॉकी द रेबेल शामिल हैं.