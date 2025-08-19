भोजपुरी गाना ‘लहंगा के मच्छरदानी’ ने फिर मचाया युट्यूब पर धमाल! कल्लू और श्वेता का प्यार चढ़ा परवान, एक दूसरे की बाहों में दिखे दोनो

Bhojpuri song Lahanga Ke Machardani : लोगों के बिच आजकल भोजपुरी गाने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोगो को भोजपुरी गाने की वाइब भी काफी पसंद आने गली है। ऐसे ही एक भोजपुरी गाना “लहंगा के मच्छरदानी” एक बार फिर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा हैं और लाखों लोग इंस्टाग्राम पर इस गाने पर रील्स बना रहे हैं।

भोजपुरी गाना “लहंगा के मच्छरदानी” हुआ वायरल

यह मस्ती भरा भोजपुरी गाना “लहंगा के मच्छरदानी” अरविंद अकेला कल्लू है , जिसे 20 जून को रिलीज किया गया था, जो अब यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने में अरविंद अकेला कल्लू अभिनेत्री श्वेता महारा के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं। गाने में दोनो की केमिस्ट्री देखने लायक हैं, फैंस को एक्ट्रेस का सेक्सी अंदाज और एक्टर का मजेदार अंदाज काफी पसंद आ रहा है। ‘लहंगा के मच्छरदानी’ में अरविंद एक दबंग बॉयफ्रेंड बने है, जो अपनी प्रेमिका से राइफल के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं. गाने में रोमांस और मस्ती का बेहतरीन मेल लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

भोजपुरी गान ‘लहंगा के मच्छरदानी’ को गाया अरविंद अकेला कल्लू ने शिल्पी राज के साथ

बता दें इस भोजपुरी गान ‘लहंगा के मच्छरदानी’ को अरविंद अकेला कल्लू ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया हैं। इस गाने के गीत धीरज बबुआन ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने दिए है। इसके अलावा इस भोजपुरी गाने ‘लहंगा के मच्छरदानी’ का निर्देशन दीपांश सिंह ने किया हैं। इस गाने को आप वीवाईआरएल भोजपुरी के युट्यूब चैनल पर आसानी से सुन सकते हैं।