कभी अमिताभ बच्चन के साथ की थी हिट फिल्म, फिर काम न मिलने पर 2500 रु. के लिए करना पड़ा डांस, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

हाल ही में एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में बात की है. 60s और 70s के दशक में उनका नाम टॉप की एक्ट्रेसेस में था, लेकिन अचानक से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था.

रियलिटी शो ‘तुम हो ना- घर की सुपरस्टार’ में एक्ट्रेस ने बताया कि वह कैसे लगातार तीन वर्षों तक बेरोजगार रहीं और कैसे एक समय की शीर्ष अभिनेत्री को अपना जीवन यापन करने के लिए मात्र 2500 रुपये के लिए डांस करना पड़ा.

एक्ट्रेस ने याद किया अपना बुरा दौर

अरुणा ईरानी ने कहा, “जब मैंने ‘बॉम्बे टू गोवा’ और ‘कारवां’ फिल्म की, दोनों फिल्में सुपरहिट थीं. और फिर अचानक, तीन साल तक, मेरे पास कोई काम नहीं था. और जब मैंने आखिरकार फिर से काम करना शुरू किया, तो मैंने किस तरह का काम शुरू किया? मैंने एक मराठी फिल्म में मात्र 2500 रु के लिए लावणी (एक मराठी डांस) का प्रदर्शन किया. और मैंने इसे साहस के साथ किया. मैंने खुद से कहा, ‘नहीं, मुझे जाना होगा.” इस शो के होस्ट राजीव खंडेलवाल थे.

रियलिटी शो ‘तुम हो ना- घर की सुपरस्टार’ के बारे में

‘तुम हो ना- घर की सुपरस्टार’ का हिस्सा बनने के अपने अनुभव पर विचार करते हुए अरुणा ईरानी ने कहा, “इस इंडस्ट्री में अपने दशकों के करियर में मैंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन भारत की असली ‘घर की सुपरस्टारों’ से मिलना, यानी उन आम महिलाओं से मिलना जो चुपचाप अपने परिवार को संभालती हैं, मेरे लिए सचमुच एक विनम्र अनुभव था. कभी-कभी एक महिला को बस इतना ही चाहिए होता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए, पहचाना जाए और सराहा जाए, और यही बात इस शो को इतना खास बनाती है. इसने मुझे याद दिलाया कि आम महिलाएं वास्तव में कितनी असाधारण होती हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हर घर के पीछे एक महिला होती है जो बिना किसी पहचान की अपेक्षा किए अपना प्यार, शक्ति और समय देती है. इन महिलाओं को आखिरकार एक ऐसा मंच और पल मिलते देखना, जो पूरी तरह से उनका हो, जहाँ वे खुद को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें.”

अरुणा ईरानी के बारे में

अरुणा ने फिल्म गंगा जमुना (1961) से बचपन का किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने माला सिन्हा के बचपन के किरदार का फिल्म ‘अनपढ़’ (1962) में अभिनय किया. उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘गरम मसाला’, ‘आया सावन झूम के’ और ‘फर्ज’ शामिल हैं.