शादी शुदा मर्द संग Aruna Irani ने चलाया चक्कर! जब Mahmood ने दिया ‘सीक्रेट मैरिज’ का ऑफर; करियर सेट कर मुकर गई बॉलीवुड की मशहूर वैंप

Aruna Irani-Mahmood Love Story: मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित नाम अरुणा ईरानी ने खूब नाम कमाया. कभी डांस तो कभी वैंप के किरदार से उन्होंने लोगों का दिल जीता. जहां इन्होंने वैंप के किरदार से लोगों को अपना दीवाना बनाया वहीं मेहमूद को प्यार के जाल में फंसाया. आज हम आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद दिलचस्प होने वाली है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महमूद के साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा. दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि अरुणा ने खुद माना था कि दोनों एक वक्त पर रिलेशनशिप में भी थे.

पहले बनाया मेहबूब फिर...

जानकारी के मुताबिक अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि उनके करियर के शुरुआती दौर में डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट ने उन्हें महमूद से मिलाया और उनसे बातचीत बढ़ाने की सलाह दी. उस समय अरुणा आर्थिक मुश्किलों से गुजर रही थीं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही थीं. महमूद ने उन्हें काम देना शुरू किया. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर यह रिश्ता दोस्ती से आगे निकल गया. अरुणा ने बताया था कि उस दौर में उन्होंने पहली बार नाम, पैसा और शोहरत को करीब से देखा. इसी वजह से उनके मन में महमूद के लिए एक खास जगह बन गई.

महमूद ने ऐसे बनाया करियर

महमूद ने अरुणा को कई फिल्मों में महत्वपूर्ण मौके दिए. दोनों ने हमजोली, कारवां, नया जमाना और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में साथ काम किया. इन फिल्मों ने अरुणा के शुरुआती करियर को मजबूत करने में मदद की और वह इंडस्ट्री में तेजी से पहचान बनाने लगीं. हालांकि, प्रोफेशनल रिश्ते के साथ दोनों की निजी नजदीकियां भी बढ़ती गईं. यही रिश्ता बाद में उनके लिए मुश्किलों का कारण भी बना.

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शादी के सजा चुके थे सपने

अरुणा का कहना है कि, महमूद पहले से शादीशुदा थे, फिर भी वो उनसे सीक्रेट मैरिज करना चाहते थे. लेकिन अरुणा इस रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुईं. बाद में अरुणा ने माना कि उनका यह फैसला उनके लिए अच्छा ही रहा. दोनों के बीच रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और आखिरकार दोनों अलग हो गए. अरुणा ईरानी की कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि महमूद ने एक तरफ उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के मौके दिए, वहीं उनके साथ जुड़ा निजी रिश्ता बाद में परेशानी का कारण भी बना. अरुणा ने अपने पुराने इंटरव्यू में इस दौर को बेहद खुलकर याद किया था.