39 साल बाद फिर साथ दिखेंगे ‘राम-सीता’! राकेश चतुर्वेदी के सानिध्य में फिल्म ‘नोटिस’ का टीजर लॉन्च, जानें कब होगी रिलीज

Notice Movie Teaser Launch: टीवी पर भगवान राम और माता सीता के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली जोड़ी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया एक बार फिर साथ नजर आने वाली है. करीब 39 साल बाद दोनों कलाकार फिल्म ‘नोटिस’ में एक साथ दिखाई देंगे. बता दें कि, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर लॉन्च किया गया. नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी की मौजूदगी में टीजर लॉन्च हुआ. फिल्म में इस बार राम-सीता की जोड़ी पौराणिक कथा के बजाय भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ एक आम परिवार के संघर्ष की कहानी के साथ दर्शकों के सामने आएगी.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉन्च हुआ टीजर

फिल्म ‘नोटिस’ का फर्स्ट लुक टीजर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम्स सोसाइटी में लॉन्च किया गया. नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में फिल्म की टीम और सोसाइटी के निवासी शामिल हुए. कार्यक्रम में राकेश चतुर्वेदी की मौजूदगी खास रही. उन्होंने फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता आदित्य सिंह रघुवंशी सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में आदित्य सिंह रघुवंशी की पत्नी और उनके बेटे भी मौजूद रहे. बताया गया कि उनके बेटे बाल कलाकार हैं.

क्या है फिल्म ‘नोटिस’ की कहानी?

फिल्म ‘नोटिस’ में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है. इसकी कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ता है. फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता आदित्य सिंह रघुवंशी हैं, जबकि इसका निर्देशन प्रदीप गुप्ता ने किया है. फिल्म की कहानी में आम आदमी की परेशानियों, व्यवस्था से संघर्ष और सही-गलत के बीच चुनाव जैसे मुद्दों को दिखाया जाएगा.

‘राम-सीता’ की जोड़ी को फिर देखने का मौका

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक ‘रामायण’ में भगवान राम और माता सीता के किरदारों से व्यापक पहचान मिली थी. इन भूमिकाओं के कारण दोनों कलाकार आज भी दर्शकों के बीच खास जगह रखते हैं. फिल्म ‘नोटिस’ में दोनों को फिर साथ देखने की खबर से उनके प्रशंसकों में उत्सुकता है. हालांकि, फिल्म में उनके किरदारों और कहानी में उनकी भूमिका से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आने पर ही स्पष्ट होगी.

कब और कहां रिलीज होगी ‘नोटिस’?

जानकारी के मुताबिक, फिल्म ‘नोटिस’ 6 नवंबर 2026 को भारत के स्वदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘वेव्स’ (WAVES) पर रिलीज होने वाली है. टीजर लॉन्च के दौरान मौजूद लोगों ने फिल्म के फर्स्ट लुक की सराहना की. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का इंतजार है. देखना होगा कि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की यह जोड़ी एक नई कहानी के जरिए दर्शकों से कितना जुड़ पाती है.