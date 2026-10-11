फिर साथ दिखेंगे टीवी के राम-सीता! अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की आ रही फिल्म, रिलीज डेट आई सामने

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया करीब 39 साल बाद पहली बार एक बार फिर नजर आएंगे. दोनों ने 1987 में आए रामानंद सागर के शो ‘रामायण’ में भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी. जानिए अब दोनों किस फिल्म में नजर आएंगे और कब होगी रिलीज.

क्या है फिल्म का नाम?

लगभग 39 सालों में पहली बार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया एक साथ फीचर फिल्म में काम कर रहे हैं. दोनों एक्टर प्रदीप गुप्ता की डायरेक्ट की हुई सोशल ड्रामा फिल्म ‘नोटिस’ में काम करेंगे.

फिल्म किस बारे में है?

प्रोड्यूसर-एक्टर आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी ने फिल्म ‘नोटिस’ को आज के समय में एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कहानी एक 150 साल पुरानी दुकान पर है जिसे डेवलपमेंट से खतरा है. अरुण गोविल एक आम आदमी का रोल कर रहे हैं जो दुकान को बचाने के लिए भ्रष्ट सिस्टम से भिड़ जाते हैं, जबकि दीपिका चिखलिया उनकी पत्नी का रोल कर रही हैं, जो मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रहती हैं.

कब और कहां होगी रिलीज?

फिल्म ‘नोटिस’ सिनेमाघरों में नहीं रिलीज होगी. इसका प्रीमियर 6 नवंबर को वेव्स पर होगा. इसके अलावा इसे बाद में 36 सैटेलाइट टीवी चैनलों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा.

राम-सीता की भूमिका से घर-घर हुए मशहूर

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया 1987 में आए टीवी शो ‘रामायण’ से घर-घर में मशहूर हुए थे. शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसके दोबारा प्रसारण को भी शानदार दर्शक मिले. दोनों कलाकार 2024 में म्यूजिक वीडियो ‘हमारे राम आए हैं’ में साथ नजर आए थे. हालांकि, ‘नोटिस’ करीब चार दशक बाद उनकी पहली साझा फीचर फिल्म है.

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