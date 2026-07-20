प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!

Arshad Warsi Jeevan Bheema Yojana Film: अरशद वारसी बैक टू बैक हिट फिल्में और सीरीज देते जा रहे हैं. जहां एक ओर प्रीतम एंड पेड्रो OTT पर सफलता मचा रही है, वहीं ‘धमाल 4’ इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है.

इसी कड़ी में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है ‘जीवन भीमा योजना’. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइये जानते हैं इस फिल्म के बारे में!

कब रिलीज होगी फिल्म

अभिषेक डोगरा द्वारा निर्देशित यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस कॉमेडी फिल्म से अरशद वारसी कॉमेडी रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है: जीवन, एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति जो भारी कर्ज से जूझ रहा है, और उसका निर्दयी हमशक्ल भीमा. भाग्य कैसे इन दोनों को आमने-सामने लाता है, जिससे उनकी दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है. वहीं संजीदा, जीवन की पत्नी योजना के किरदार में नजर आएंगी, जो एक चतुर महिला है और अपने शातिर तरीकों से अपने पति का साथ देती है.

अरशद वारसी के बारे में

अरशद वारसी बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं. उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें पांच नॉमिनेशन सहित एक फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है. अभिनय की शुरुआत करने से पहले, वारसी ने महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में काश (1987) में काम किया और रूप की रानी चोरों का राजा (1993) में एक गाने की कोरियोग्राफी भी की. वारसी ने 1996 में तेरे मेरे सपने से अभिनय की शुरुआत की , जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. अरशद वारसी को मुन्नाभाई MBBS में सर्किट के रोल से विशेष पहचान मिली.