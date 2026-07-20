Home > मनोरंजन > प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!

प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!

Jeevan Bheema Yojana Release Date: हाल ही में अरशद वारसी और संजीदा शेख कॉमेडी फिल्म 'जीवन भीमा योजना' में साथ नजर आएंगे. फिल्म निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट की घोषणा की है.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 20, 2026 5:14:15 PM IST

'जीवन भीमा योजना' से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi
'जीवन भीमा योजना' से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi


Arshad Warsi Jeevan Bheema Yojana Film: अरशद वारसी बैक टू बैक हिट फिल्में और सीरीज देते जा रहे हैं. जहां एक ओर प्रीतम एंड पेड्रो OTT पर सफलता मचा रही है, वहीं ‘धमाल 4’ इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. 

इसी कड़ी में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है ‘जीवन भीमा योजना’. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइये जानते हैं इस फिल्म के बारे में!

You Might Be Interested In

कब रिलीज होगी फिल्म 

अभिषेक डोगरा द्वारा निर्देशित यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस कॉमेडी फिल्म से अरशद वारसी कॉमेडी रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है: जीवन, एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति जो भारी कर्ज से जूझ रहा है, और उसका निर्दयी हमशक्ल भीमा. भाग्य कैसे इन दोनों को आमने-सामने लाता है, जिससे उनकी दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है. वहीं संजीदा, जीवन की पत्नी योजना के किरदार में नजर आएंगी, जो एक चतुर महिला है और अपने शातिर तरीकों से अपने पति का साथ देती है.

अरशद वारसी के बारे में 

अरशद वारसी बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं. उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें पांच नॉमिनेशन सहित एक फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है. अभिनय की शुरुआत करने से पहले, वारसी ने महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में काश (1987) में काम किया और रूप की रानी चोरों का राजा (1993) में एक गाने की कोरियोग्राफी भी की. वारसी ने 1996 में तेरे मेरे सपने से अभिनय की शुरुआत की , जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. अरशद वारसी को मुन्नाभाई MBBS में सर्किट के रोल से विशेष पहचान मिली.

Tags: Arshad Warsibollywoodentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026
प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!
प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!
प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!
प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अब ‘जीवन भीमा योजना’ से धमाल मचाएंगे Arshad Warsi, जानें कब रिलीज होगी ये डार्क कॉमेडी फिल्म!