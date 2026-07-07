अरशद वारसी की वो क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसे IMDb पर मिली 8.5 रेटिंग, ट्विस्ट और सस्पेंस देख हिल जाएगा दिमाग

Arshad Warsi Suspense Series Asur: अगर आपको ऐसी वेब सीरीज देखना पसंद है, जिसमें हर एपिसोड खत्म होने के बाद खुद-ब-खुद अगला एपिसोड चलाने का मन करे. ऐसे में ‘असुर’ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि ऐसी मिस्ट्री सीरीज है, जो शुरुआत से आखिर तक दर्शकों को उलझाए रखती है. हर एपिसोड के साथ नए सवाल सामने आते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है? यही वजह है कि इस सीरीज को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. IMDb पर इसे 8.5 की शानदार रेटिंग भी मिली है.

क्या है ‘असुर’ की कहानी?

‘असुर’ का पहला सीजन 2 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था. इसकी सफलता के बाद दूसरा सीजन 1 जून 2023 को आया. दोनों सीजन मिलाकर इस सीरीज में कुल 16 एपिसोड हैं और हर एपिसोड कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है. कहानी की शुरुआत बनारस से होती है, जहां एक ऐसी घटना घटती है जो आगे चलकर पूरी कहानी की नींव बन जाती है. इसके बाद समय कई साल आगे बढ़ता है और कहानी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई की टीम के इर्द-गिर्द घूमने लगती है. एक के बाद एक रहस्यमयी हत्याएं होती हैं और हर बार घटनास्थल पर ऐसे सुराग मिलते हैं, जो जांच को और उलझा देते हैं.

हमेशा एक कदम आगे रहता है आरोपी

सीबीआई की टीम एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश में जुट जाती है, जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है और हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे कहानी में नए राज खुलते जाते हैं. कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं, जिनकी दर्शक कल्पना भी नहीं कर पाते. यही वजह है कि हर एपिसोड खत्म होने पर अगला एपिसोड देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है.

दूसरे सीजन में दोगुना हो जाता है सस्पेंस

दूसरे सीजन में कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है. पुराने किरदार एक बार फिर लौटते हैं लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक सीरियल किलर को पकड़ने तक सीमित नहीं रहता. कहानी में किरदारों के निजी संघर्ष, उनके रिश्ते, डर और मानसिक दबाव भी अहम भूमिका निभाते है. जैसे-जैसे सच सामने आता है, कहानी और ज्यादा उलझती चली जाती है. वहीं, सीजन 2 का क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आखिरी मिनट तक दर्शक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते.

शानदार स्टार कास्ट ने बढ़ाया मजा

‘असुर’ में अरशद वारसी, बरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, रिद्धि डोगरा, पवन चोपड़ा, अमेय वाघ, शारिब हाशमी और अभिषेक चौहान जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आते हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया है. सीरीज के क्रिएटर गौरव शुक्ला हैं जबकि निर्देशन ओनी सेन ने किया है.