2 नहीं बल्कि 4-4 महिलाओं के पति परमेश्वर बन चुके हैं अरमान मलिक? पायल और कृतिका से सालों तक छुपा कर रखी ये बात, अब कोर्ट….

Armaan Malik Wives : अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह कुछ समय पहले ही अपनी दो पत्नियों के साथ बिग बॉस में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उनकी पॉपुलेरिटी सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। लेकिन वह दो शादियों को लेकर काफी विवादों में भी रहे। वहीं अब चर्चाएं हैं कि उन्होंने दो बार नहीं बल्कि चार बार शादियां की हैं। जिसके कारण वह हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने की वजह से विवादों में आ गए हैं। उन्हें पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन भेजा।
अरमान मलिक को भेजा समन
इन दिनों सोशल मीडिया पर खबर है कि उन्होंने पायल और कृतिका के अलावा दो और महिलाओं के साथ शादी की है। इस खुलासे ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका को पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 सितंबर को प्रस्तुत होने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता दविंदर राजपूत ने दावा किया है कि यूट्यूबर की दो नहीं, बल्कि चार पत्नियां हैं।
हिन्दू धर्म एक्ट का किया उल्लंघन
अरमान मलिक ने पहली शादी पायल मलिक से की थी। पायल से शादी और बच्चों के बाद उन्हीं की दोस्त कृतिका के साथ अरमान ने दूसरी शादी की। इस शादी में अरमान और पायल ने सभी लोगों को बुलाया। बाद में खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपने बच्चों की नैनी से भी शादी कर ली है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां साल 2024 में बिग बॉस ओटीटी में शामिल हुए था। इस दौरान तीनों के रिश्तें को लेकर खूब बवाल हुआ था। बता दें कि यह पूरा मामला हिन्दू धर्म एक्ट से जुड़ा है। कानून के हिसाब से सिर्फ एक ही शादी हो सकती है, लेकिन यहां तो अरमान पर 4-4 शादियों का आरोप है।
आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में दविंदर राजपूत ने अरमान पर आरोप लगा कि उसकी न मलिक की 2 नहीं बल्कि 4 पत्नियां हैं। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसका पता तो कोर्ट में ही चलेगा।
