कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…

Youtuber Armaan Malik: अरमान मलिक अपनी दो शादियों के कारण अक्सर सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। उनकी पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका दोनों भी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। हाल ही में अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों ने एक खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके घर जल्द खुशखबरी आऩे वाली है। जिसके बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे, कि कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि दूसरी नहीं बल्कि पहली पत्नी पायल एक बार फिर मां बनने जा रही हैं।

अरमान मलिक की ये पत्नी बनने वाली है मां

अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं। इसकी जानकारी पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दी है। उन्होंने ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि- वह अब नैचुरली कंसीव कर पाएंगी। क्योंकि उनके शरीर में केवल एक ट्यूब है।

पायल मलिक ने बताया सच

पायल मलिक ने आगे कहा कि- इस केस में गर्भधारण की संभावना काफी कम हो जाती है। जिस वक्त चीकू हुआ था, तब भी वह एक चमत्कार जैसा ही थी। अब एक बार फिर मुझे भगवान ने नेचुरल तरीके से कंसीव करने का मौका दिया है। इस व्लॉग में कृतिका ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि-इस बार प्रेग्नेंट नहीं हैं, इसलिए पायल की प्रेग्नेंसी में उनका ख्याल रखेंगी।

अरमान मलिक ने कही ये बात

पायल ने आगे कहा कि- वह चीकू के बाद बच्चा पाने के लिए आईवीएफ (IVF) की मदद ले चुकी हैं। लेकिन मेरा पहला आईवीएफ फैल रहा, लेकिन दूसरी बार मुझे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इस बार जब मैंने अरमान मलिक से कहा दिया है कि- मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दुंगी, तो मुस्कुराते हुए कहा कि- तू एक मां तुझे पूरा हक है…चाहे एक कर या पांच मेरा तो वंश आगे बढ़ रहा हैं।

