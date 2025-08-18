Home > मनोरंजन > कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…

कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…

Youtuber Armaan Malik: हाल ही में अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। खबर यह थी कि उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अब लेटेस्ट व्लॉग में सच तो कुछ और ही सामने आया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 16:21:15 IST

Youtuber Armaan Malik
Youtuber Armaan Malik

Youtuber Armaan Malik: अरमान मलिक अपनी दो शादियों के कारण अक्सर सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। उनकी पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका दोनों भी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। हाल ही में अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों ने एक खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके घर जल्द खुशखबरी आऩे वाली है। जिसके बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे, कि कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि दूसरी नहीं बल्कि पहली पत्नी पायल एक बार फिर मां बनने जा रही हैं। 

अरमान मलिक की ये पत्नी बनने वाली है मां 

अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं। इसकी जानकारी पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दी है। उन्होंने ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि- वह अब नैचुरली कंसीव कर पाएंगी। क्योंकि उनके शरीर में केवल एक ट्यूब है। 

पायल मलिक ने बताया सच 

पायल मलिक ने आगे कहा कि- इस केस में गर्भधारण की संभावना काफी कम हो जाती है। जिस वक्त चीकू हुआ था, तब भी वह एक चमत्कार जैसा ही थी। अब एक बार फिर मुझे भगवान ने नेचुरल तरीके से कंसीव करने का मौका दिया है। इस व्लॉग में कृतिका ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि-इस बार प्रेग्नेंट नहीं हैं, इसलिए पायल की प्रेग्नेंसी में उनका ख्याल रखेंगी। 

2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने की थी “धुंआधार कमाई”, हिला कर रख दिया था बॉक्स ऑफिस, थिएटर से नहीं हटी थी 1300 दिनों…

अरमान मलिक ने कही ये बात 

पायल ने आगे कहा कि- वह चीकू के बाद बच्चा पाने के लिए आईवीएफ (IVF) की मदद ले चुकी हैं। लेकिन मेरा पहला आईवीएफ फैल रहा, लेकिन दूसरी बार मुझे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इस बार जब मैंने अरमान मलिक से कहा दिया है कि- मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दुंगी, तो मुस्कुराते हुए कहा कि- तू एक मां तुझे पूरा हक है…चाहे एक कर या पांच मेरा तो वंश आगे बढ़ रहा हैं। 

Elvish Yadav: ‘मेरा परिवार सुरक्षित…’, अपने घर पर गोलीबारी के बाद एल्विश यावद का पहला रिएक्शन आया सामने

Tags: kritika malikpayal malik
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…
कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…
कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…
कृतिका नहीं उनकी सौतन पायल बनने वाली है चौथी बार मां, अरमान मलिक ने खबर सुन कह डाली ऐसी बात, सुन पहली पत्नी रह गई हैरान…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?