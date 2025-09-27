करीना के साथ बेडरूम सीन पर एक्टर का बवाल बयान, सैफ ने सुन लिया तो लग जाएगी मिर्ची!

Arjun Rampal on Intimate Scene with Kareena: बॉलीवुड फिल्मों में आज भले ही बेधड़क इंटीमेट और बेडरूम सीन्स देखने को मिलते हैं. लेकिन, आज भी कहीं न कहीं जब इस बारे में बात होती है तो एक्टर्स से लेकर फैंस की भौंहें उचक जाती हैं. जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ था जब एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपने और करीना कपूर खान के बेडरूम सीन पर स्टेटमेंट दिया था. अर्जुन का कहना था कि उन्होंने वह खूब एन्जॉय किया था, जिसे सुनकर सैफ का पता नहीं, लेकिन करीना के फैंस को जरूर मिर्ची लग गई थी.

करीना संग इंटीमेट सीन किया अर्जुन ने एन्जॉय!

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने साल 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था. जहां उन्होंने करीना कपूर के साथ अपनी फिल्म हीरोइन के बारे में बात की थी. इस फिल्म में अर्जुन और करीना का इंटेंस बोल्ड-इंटीमेट सीन था, जिसपर एक्टर का कहना था कि उन्होंने इसे खूब एन्जॉय किया था. अर्जुन ने अपने शब्दों में कहा था, मुझे बेबो के साथ कोजी होने में काफी मजा आया था. मैंने अभी भी उनके साथ बिताए उन लव मेकिंग सीन्स को संभालकर रखा है.

अर्जुन रामपाल का यह इंटरव्यू वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग तरह-तरह के रिएक्शन देते हैं. जहां कुछ लोग इसे काफी अजीब और अनप्रोफेशनल बताते हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं.

13 साल पहले रिलीज हुई थी करीना-अर्जुन की फिल्म

बता दें, करीना कपूर खान और अर्जुन रामपाल की फिल्म हीरोइन 13 साल पहले 2012 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में करीना और अर्जुन के साथ रणदीप हुड्डा, मुग्धा गोडसे और दिव्या दत्ता ने भी लीड रोल निभाया था. हीरोइन फिल्म करीना के करियर की उन गिनी-चुनी फिल्मों में से है जिनमें एक्ट्रेस ने इंटीमेट सीन दिए हैं.

अर्जुन रामपाल की फिल्में

अर्जुन रामपाल के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो एक्टर आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म क्रैक में नजर आए थे. यह साल 2024 में रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. वहीं, अब एक्टर आदित्य धर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म धुरंधर में नजर आ सकते हैं. इस फिल्म में अर्जुन के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी नजर आएंगे.