Arjun Kapoor की बहन का छलका दर्द, बोलीं-आंटियां मुझे घूरती थीं, पिता बोनी कपूर के तलाक पर कही इतनी बड़ी बात

एक इंटरव्यू में अंशुला ने बताया कि जब वह सिर्फ पांच-छह साल की थीं, तभी से उन्हें लगता था कि उनके पेरेंट्स का तलाक उनकी वजह से हुआ।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 4, 2025 13:23:00 IST

Anshula Kapoor on Boney Kapoor divorce: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की बहन और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर (Boney Kapoor) की बेटी अंशुला कपूर (Anshula Kapoor) ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दर्दनाक खुलासे किए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ पांच-छह साल की थीं, तभी से उन्हें लगता था कि उनके पेरेंट्स का तलाक उनकी वजह से हुआ।

अंशुला ने कहा, लंबे समय तक मुझे लगता रहा कि मम्मी-पापा का रिश्ता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मैं थी। मुझे लगता था कि मैं ही उनका रिश्ता टूटने की जिम्मेदार हूं। इतनी छोटी उम्र में इस वजह से मुझे बेहद गिल्ट महसूस होता था। अंशुला ने ये भी कहा कि उनकी माँ मोना शौरी कपूर ने उन्हें समझाया था कि तलाक होने में बच्चों की कोई गलती नहीं होती है।

पेरेंट्स के तलाक की वजह से झेले ताने

अंशुला कपूर ने यह भी बताया कि पेरेंट्स के तलाक की वजह से उन्हें ताने सुनने पड़े जिसने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनती थी तो मुझे देखकर अचानक सब चुप हो जाते थे, और आंटियां अजीब नजरों से देखती थीं,इससे मुझे और झटका लगता था। समय के साथ ये सब आपको मजबूत तो बना देते हैं लेकिन अंदर से बहुत अकेला भी कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।

मां के बेहद करीब थीं अंशुला

अंशुला ने इंटरव्यू में मां मोना को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बताया और कहा, जब वो थीं तो मेरे मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस की वजह थीं। बता दें कि अंशुला जब छोटी थीं तो मोना कपूर का कैंसर से निधन हो गया था। बात अगर बोनी कपूर की करें तो उन्होंने मोना से 1983 में शादी की थी जिसके बाद अंशुला और अर्जुन का जन्म हुआ लेकिन 1996 में मोना को तलाक देकर बोनी ने श्रीदेवी से दूसरी शादी कर ली थी जिसके बाद उनकी दो बेटियां हुईं जिनके नाम जान्हवी और ख़ुशी हैं। 

2018 में श्रीदेवी की मौत के बाद अंशुला और अर्जुन के जान्हवी और ख़ुशी से रिश्ते सामान्य हो पाए। इससे पहले इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं था क्योंकि श्रीदेवी अंशुला और अर्जुन की सौतेली मां थीं। अंशुला की बात करें तो उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने गूगल में भी बड़े पद पर काम किया है।

