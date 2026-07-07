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‘अब तुम्हें विदा करना होगा..’ बहन अंशुला की विदाई पर छलक पड़े अर्जुन कपूर के आंसू, शेयर की प्यारी तस्वीरें

Anshula Kapoor: अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर से शादी के बाद अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन की शादी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए भावुक नोट लिखा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 7, 2026 11:40:50 AM IST

अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला कपूर के लिए लिखा भावुक नोट
अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला कपूर के लिए लिखा भावुक नोट


अभिनेता अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला कपूर की शादी के बाद भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की, और बहन के नाम एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसने उनके फैंस को भी इमोशनल कर दिया. पोस्ट में एक्टर ने लिखा कि अब तुम्हें विदा करना होगा. आपको बता दें कि अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से मुंबई में शादी की. 

शेयर की प्यारी तस्वीरें

अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर बहन अंशुला कपूर की शादी की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में भाई-बहन साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर ने यूजर्स का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के मंडप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में मोना की एक फ्रेम की हुई तस्वीर रखी है, जिसे फूलों की माला से सजाया गया है. अपनी शादी में  अंशुला ने कढ़ाईदार पीच और कोरल रंग का लहंगा पहन रखा है. वहीं, उनके पति रोहन ने भी अंशुला के साथ मैचिंग सुनहरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी. 

अर्जुन कपूर ने बहन के लिखा भावुक नोट

अभिनेता ने तस्वीरों साझा करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा. उन्होंने कहा, ‘अंश, तुम हमेशा मेरी रहोगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें जाने देना होगा. आज से तुम रोहन के साथ अपनी नई यात्रा शुरू कर रही हो और तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल, दिमाग और आत्मा बहुत खुश हैं. मैंने तुम्हें बड़ा होते और एक ऐसी शानदार लड़की बनते देखा है, जो हर कदम पर हमारी मां का प्रतिनिधित्व करती है. चिंता मत करना, क्योंकि वह हमेशा तुम पर नजर रख रही है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मुस्कान कभी गायब न हो. प्यार, तुम्हारा अर्जुन भैया.’

किसकी बेटी हैं अंशुला कपूर?

बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर की बेटी अंशुला कपूर हैं. अंशुला और अर्जुन कपूर की मां मोना का 2012 में कैंसर से निधन हो गया था. अंशुला को आखिरी बार प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुए सीरियल ‘द ट्रेटर्स’ में देखा गया था.

यह खबर भी पढ़ें: सलमान की इस फिल्म ने पाकिस्तान में मचाया था गर्दा, 6 जुलाई को हुई थी रिलीज; बजट से 7 गुना अधिक किया कलेक्शन

Tags: Anshula Kapoorarjun kapoorhome-hero-pos-2
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