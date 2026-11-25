करीब 6 साल तक एक साथ रहने के बाद अर्जुन कपूर और मलाइक अरोड़ा साल 2024 में अलग हो गए थे. अब अभिनेता की एक तस्वीर ने लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि क्या अर्जुन कपूर फिर से किसी को डेट कर रहे हैं? एक्टर संग नजर आने वाली हसीना कौन है. चलिए जानते हैं उसके बारे में.

कौन है वो हसीना?

ये लड़की कोई और नहीं बल्कि साहिबा बाली हैं, जो एक कंटेट क्रिएटर और एक्टर है. साहिबा बाली ने अर्जुन कपूर संग गुरुपर्व के मौके पर एक सेल्फी साझा की है. इसमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सिर को ढके हुए हैं. इस तस्वीर को साझा करते हुए साहिबा बाली ने जो कैप्शन लिखा उसने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा, ‘मैंने इनका आधा प्रसाद भी खा लिया. गुरु पर्व की शुभकामनाएं’.

उड़ने लगीं डेटिंग रूमर्स

इस पोस्ट ने दोनों के डेटिंग की अफवाहों में फिर से दिलचस्पी जगा दी है, जो पहली बार तब सामने आईं जब अर्जुन और साहिबा को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ODI में एक साथ देखा गया था. उनके पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया पर बातचीत ने ध्यान खींचना जारी रखा है. हालांकि दोनों में से किसी ने भी यह कन्फर्म नहीं किया है कि वे रिलेशनशिप में हैं.

मलाइका अरोड़ा से खत्म हुआ था 6 साल का रिश्ता

इससे पहले अर्जुन कपूर पहले एक्टर मलाइका अरोड़ा के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे. उन्होंने 2018 में डेटिंग शुरू की और 2024 में अलग हो गए. उनके रिश्ते ने अक्सर सुर्खियां बटोरीं, जिसमें उनकी उम्र का लगभग 12 साल का अंतर भी शामिल था.

अर्जुन कपूर का वर्कफ्रंट

अर्जुन कपूर के काम की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार 2025 की फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ में भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह के साथ देखा गया था.

इसके अलावा साहिबा बाली की बात करें, तो वह भी ‘अमर सिंह चमकीला’ (2024) और ‘लैला मजनू’ (2018) जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं.

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