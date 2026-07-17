Mouni कर रही Arjun Bijlani को डेट! खुद एक्टर ने तोडी चुप्पी; अब क्या मौड लेगी ये दोस्ती?

Mouni Roy Arjun Bijlani Dating Rumour : टीवी इंडस्ट्री की पॉपूलर स्टार और फेमस एंकर अर्जन बिजलानी और उनकी दोस्त मौनी रॉय के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं. दोनों को काफी समय से एक साथ जोडा जा रहा है. मौनी और अर्जुन पिछले काफी समय से दोस्त हैं, दोनों अक्सर कई पार्टी और त्योहारों पर एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं. दोनों का शो नागिन 1 भी खूब पॉपूलर हुआ था. लेकिन अब दोनों के लिंकअप की खबरों ने एक्टर को गुस्सा दिला दिया है. इन गॉसिप्स पर अब खुद अर्जुन बिजलानी ने चुप्पी तोडी है. उन्होंने दोस्ती को बदनाम करने वाली अफवाहों पर खुलकर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि कुछ व्यूज के लिए सनसनीखेज हेडलाइन बनाना बंद करें.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक पैपराजी ने हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट से दोनों का बाहर निकलते हुए एक वीडियो शेयर किया. साथ ही वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि दोनों का गुपचुप अफेयर चल रहा है. अर्जुन का ये गुस्सा ठीक एक दिन बाद आया जब मौनी ने बिना इजाजत तस्वीरें लेने से मना किया.

अर्जन बिजलानी का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों पर अर्जन बिजलानी ने एक बयान जारी किया है. अर्जन ने फिलहाल किसी का नाम तो नहीं लिया. लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि ‘प्रिय Clickbait पेज, दो लोग जो 15 साल से दोस्ती कर रहे हैं, वे अचानक कपल नहीं बन जाते क्योंकि एक गॉसिप पेज को हेडलाइन चाहिए होती है. कभी-कभी, लोग बस एक-दूसरे के लिए आ जाते हैं, खासकर जब कोई दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा हो.’

एक्टर ने आगे लिखा कि ‘हर दोस्ती को व्यूज के लिए रोमांटिक एंगल की जरूरत नहीं होती. पब्लिश करने से पहले थोडी फैक्ट-चेकिंग बहुत काम आएगी. आइए, हम जो नैरेटिव बनाते हैं, उनके साथ जिम्मेदार बनें’. फटकार लगाते हुए एक्टर ने लिखा कि ‘यह देखकर दुख होता है कि कुछ पेज एंटरटेनमेंट के नाम पर पूरी तरह से बेबुनियाद कहानियां पब्लिश करते हैं. एक आदमी और एक औरत के बीच हर बातचीत को गलत नैरेटिव में तोड-मरोडकर पेश करने लायक नहीं है.’ उन्होंने अंत में लिखा कि ‘हम मीडिया पेज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे गुमराह करने वाली कहानियां फैलाने से पहले फैक्ट्स वेरिफाई करें जो बेवजह लोगों की पर्सनल लाइफ में दखल देती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं. जिम्मेदार जर्नलिज्म से क्रेडिबिलिटी बनती है. Clickbait से नहीं.’

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15 साल पुरानी दोस्ती

बता दें कि, अर्जन बिजलानी और मौनी रॉय पिछले 15 सालों से एक-दूसरे के पक्के दोस्त हैं. वह दोनों कई टीवी शोज और सुपरहिट प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर चुके हैं. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है.

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