12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

टीवी के हैंडसम स्टार अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी। वीडियो में अर्जुन कुछ ऐसा बोलते दिखे, जिससे लोगों को लगा कि शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी में सबकुछ ठीक नहीं है। 12 साल से नेहा स्वामी के साथ चल रही उनकी शादी पर अचानक तलाक की फुसफुसाहट होने लगी।

इसी के साथ, एक और खबर ने तूल पकड़ लिया, क्या अर्जुन बिग बॉस 19 में एंट्री लेने वाले हैं? टीवी के गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अर्जुन ने बाद में फिर से एक पोस्ट शेयर की और साफ किया कि न तो मैं तलाक ले रहा हूं और न ही बिग बॉस का हिस्सा हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था, अफवाहों पर भरोसा मत करिए। मैं बस यहां ‘राइज’ करने आया हूं।







नए प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला?

अब असली ट्विस्ट ये है कि अर्जुन का यह पूरा ड्रामा शायद उनके नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। चर्चा है कि MX Player का नया शो Rise & Fall जल्द आने वाला है और अर्जुन उसी से जुड़े हिंट दे रहे थे। यानी लोगों ने जहां तलाक और बिग बॉस की कहानी गढ़ ली, वहीं असलियत में यह उनके करियर का नया मोड़ हो सकता है।

Rise & Fall क्या है?







फैंस ने भी राहत की सांस ली जब अर्जुन ने अपनी शादी को लेकर सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है और वे कभी इसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकते। अब सबकी नजर सोमवार पर है, जब अर्जुन आधिकारिक तौर पर अपनी नई शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। क्या यह वाकई Rise & Fall होगा या कुछ और बड़ा सरप्राइज? फैंस इंतजार में हैं और अर्जुन ने यह बात साबित कर दी है कि वह सिर्फ ऑन-स्क्रीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी ड्रामा किंग हैं।