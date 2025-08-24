Home > मनोरंजन > 12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

Arjun Bijlani Video: टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने 12 साल की शादी टूटने और बिग बॉस 19 में एंट्री की खबरों पर चुप्पी तोड़ी। जानिए क्यों फैलीं तलाक की अफवाहें और आखिर सच्चाई क्या है?

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 21:19:21 IST

Arjun Bijlani
Arjun Bijlani

टीवी के हैंडसम स्टार अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी। वीडियो में अर्जुन कुछ ऐसा बोलते दिखे, जिससे लोगों को लगा कि शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी में सबकुछ ठीक नहीं है। 12 साल से नेहा स्वामी के साथ चल रही उनकी शादी पर अचानक तलाक की फुसफुसाहट होने लगी।

इसी के साथ, एक और खबर ने तूल पकड़ लिया, क्या अर्जुन बिग बॉस 19 में एंट्री लेने वाले हैं? टीवी के गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अर्जुन ने बाद में फिर से एक पोस्ट शेयर की और साफ किया कि न तो मैं तलाक ले रहा हूं और न ही बिग बॉस का हिस्सा हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था, अफवाहों पर भरोसा मत करिए। मैं बस यहां ‘राइज’ करने आया हूं।

14 मिनट 41 सेकेंड का दर्दभरा गाना सुनकर रो पड़े थे लाखों लोग, 9वीं फेल सिंगर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड और बन गया हर…

View this post on Instagram

A post shared by Arjun Bijlani ⚫️ (@arjunbijlani)



नए प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला?

अब असली ट्विस्ट ये है कि अर्जुन का यह पूरा ड्रामा शायद उनके नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। चर्चा है कि MX Player का नया शो Rise & Fall जल्द आने वाला है और अर्जुन उसी से जुड़े हिंट दे रहे थे। यानी लोगों ने जहां तलाक और बिग बॉस की कहानी गढ़ ली, वहीं असलियत में यह उनके करियर का नया मोड़ हो सकता है।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Rise & Fall क्या है?



फैंस ने भी राहत की सांस ली जब अर्जुन ने अपनी शादी को लेकर सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है और वे कभी इसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकते। अब सबकी नजर सोमवार पर है, जब अर्जुन आधिकारिक तौर पर अपनी नई शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। क्या यह वाकई Rise & Fall होगा या कुछ और बड़ा सरप्राइज? फैंस इंतजार में हैं और अर्जुन ने यह बात साबित कर दी है कि वह सिर्फ ऑन-स्क्रीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी ड्रामा किंग हैं।

Tags: bigg boss 19entertainment news in hindiTV gossipstv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?
12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?
12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?
12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?