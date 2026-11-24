Arishfa Khan Boyfriend Danish Zehen: बिग बॉस 20 के घर में अरिश्फा खान (Arishfa Khan) अपनी शानदार पर्सनैलिटी, बेबाक अंदाज और दमदार गेमप्ले से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. शुरुआत में भले ही उन्हें लेकर कुछ दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हों, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने अंदाज से काफी लोगों का दिल जीता है. कभी टास्क में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना हो, कभी गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी हो या फिर इमोशनल पलों में अपनी भावनाएं जाहिर करनी हों, अरिश्फा हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा सोशल मीडिया पर मिल रहे प्यार से भी लगाया जा सकता है.

अरिश्फा खान कौन हैं?

अरिश्फा ने बचपन में ही शोबिज़ में कदम रख दिया था. उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 2012 में टेलीविज़न सीरियल छल शह और मात से हुई थी. इसके बाद उन्हें स्टार प्लस के शो एक वीर की अरदास… वीरा में छोटी गुंजन का रोल निभाने के लिए बहुत पहचान मिली. उन्होंने बचपन और टीनएज में टेलीविज़न पर एक्टिंग जारी रखी, और जीनी और जूजू, उतरन, ये है मोहब्बतें, गंगा और मेरी दुर्गा जैसे शो में नज़र आईं. 2018 में, वो पापा बाय चांस में नज़र आईं. उन्होंने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में भी काम किया है और टेलीविज़न कमर्शियल में भी काम किया है.

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दानिश ज़ेहन की मौत के बाद चर्चा में अरिश्फा खान

2018 में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी दानिश ज़ेहन की मौत के बाद अरिश्फ़ा भी मुश्किल दौर से गुज़रीं. दानिश की मौत के बाद, अरिश्फ़ा ने उनके लिए दुख जताते हुए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया. बाद में उनके रिश्ते के बारे में ऑनलाइन अटकलें लगाई गईं, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड बताया. अरिश्फ़ा ने इन दावों से इनकार किया और कहा कि दानिश उनके लिए भाई जैसे थे और दोनों दोस्त थे.

बाद में यह मामला दानिश के भाई गुफरान से जुड़े एक पब्लिक झगड़े में बदल गया. अरिश्फ़ा ने उन पर उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लाइव सेशन के दौरान किए गए कमेंट्स में यह इशारा किया गया था कि वो किसी तरह दानिश की मौत में शामिल हो सकती हैं, इस आरोप को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया. अरिशफा ने उस समय कहा था कि इस घटना ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया.