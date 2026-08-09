प्लेबैक सिंगिंग से बनाई दूरी, फिर अरिजीत सिंह ने क्यों गाया ‘आवारापन 2’ का गाना? अमाल मलिक ने किया बड़ा खुलासा

हाल ही में म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने बताया है कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूर होने के बावजूद इमरान हाशमी की आगामी फिल्म ‘आवारापन 2’ के लिए गाना गाने का फैसला क्यों किया. अमाल मलिक ने बताया कि अरिजीत की वापसी का किसी प्रेशर या मनाने से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि यह गाने के साथ उनके कनेक्शन की वजह से हुआ.

अमाल मलिक ने क्या बताया?

सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक हाल ही में पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग में वापसी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है. यह उनका फैसला है. जब उन्होंने इसका ऐलान किया था तब हममें से जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उन्हें पता चल गया था कि कहीं न कहीं उन्हें इस तरह के म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं है.

कोई डील नहीं थी

अमाल मलिक ने आगे कहा, ‘जब उन्होंने (अरिजीत) गाना सुना, तो यह कुछ भी नहीं था क्योंकि हमने पहले वादा किया था और कोई डील नहीं थी. लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना रिलीज़ हो गया है. एक साल तक, यह मेरी आवाज़ में था, और आमतौर पर अरिजीत और मैं एक-दूसरे को अपना म्यूजिक भी सुनाते हैं. तो मैं 5-6 गाने भेजता हूं उससे मैं जो उसे अच्छा लगता है, हम उस पर काम करते हैं, फिल्म के म्यूजिक के लिए ऐसा ही होता है.’

कब रिलीज होगी आवारापन 2 फिल्म?

फिल्म ‘आवारापन 2’ में इमरान हाशमी , दिशा पटानी , शबाना आज़मी, सुरेंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. विशेष भट्ट द्वारा निर्मित, नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित और बिलाल सिद्दीकी द्वारा लिखित है. यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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