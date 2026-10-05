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Arijit Singh: अरिजीत सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों में होगा इंडिया टूर

Arijit Singh India Tour: अरिजीत सिंह ने 2027 में नौ शहरों में होने वाले इंडिया टूर का ऐलान किया है. यह टूर जनवरी से मई 2027 तक चलेगा और इसे उनका अब तक का सबसे बड़ा इंडिया टूर बताया जा रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 6:52:35 PM IST

अरिजीत सिंह
अरिजीत सिंह


दिलजीत दोसांझ के बाद अब अरिजीत सिंह ने भी इंडिया टूर का ऐलान किया है. अरिजीत सिंह 2027 में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे. उनका टूर नौ शहरों में होगा और इसमें ‘अगर तुम साथ हो’, ‘तुम ही हो’ और ‘विदा करो’ जैसे कई हिट गाने सुनने को मिलेंगे. यह टूर जनवरी से मई 2027 तक चलेगा.

क्या है टूर को लेकर जानकारी?

कॉन्सर्ट की सेटलिस्ट में अरिजीत सिंह के 20 साल के म्यूजिक करियर के अलग-अलग दौर के गाने शामिल होंगे. इसमें उनके नए फैन फेवरेट गानों से लेकर सालों से पसंद किए जा रहे हिट गाने तक सुनने को मिलेंगे. शो में खास तौर पर अरिजीत की आवाज और उनके संगीत पर ध्यान रहेगा.

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कॉन्सर्ट का प्रोडक्शन भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है. स्टेज कई लेवल का होगा और इसमें एक बड़ा रनवे भी होगा, ताकि अरिजीत स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के करीब जा सकें. शो में 360-डिग्री ऑडियो, बड़ी स्क्रीन, LED लाइट्स, लेजर और पायरोटेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि शो काफी भव्य होगा, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण अरिजीत सिंह और उनकी लाइव सिंगिंग ही रहेगी. अरिजीत ने कहा कि म्यूजिक में 20 साल का सफर उनके लिए बेहद खास है और इसके लिए वह अपने फैंस के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि वह पूरे भारत में जाकर अपने फैंस के साथ इन गानों और यादों को साझा करने के लिए उत्साहित हैं.

कहां-कहां होगा टूर?

टीम इनोवेशन इस टूर को प्रोड्यूस और प्रमोट कर रही है. टिकट सिर्फ थम्पएन पर उपलब्ध होंगे. इस टूर के तहत अरिजीत सिंह अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, इंदौर और हैदराबाद में स्टेडियम कॉन्सर्ट करेंगे.

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Tags: Arijit SinghArijit Singh ConcertArijit Singh India Tour
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