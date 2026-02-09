Home > मनोरंजन > Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?

Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?

Arijit Singh comeback: अरिजीत सिंह ने फिल्मी गानों से संन्यास लिया, लेकिन संगीत नहीं छोड़ा. अब लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि आमिर खान के मनाने के बाद भी वो वापस क्यों नहीं आए. आइए जानते हैं वजह-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 9, 2026 6:51:15 PM IST

Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?


Arijit Singh comeback: अरिजीत सिंह का नाम आज हर किसी के दिल में है. हाल ही में उन्होंने अचानक घोषणा की कि वे फिल्मी गाने (प्लेबैक सिंगिंग) से संन्यास ले रहे हैं. ये खबर सुनकर उनके फैन्स और संगीत जगत में हैरानी फैल गई. लेकिन उन्होंने तुरंत साफ किया कि वे संगीत छोड़ रहे नहीं हैं, बल्कि अब उनका ध्यान शास्त्रीय संगीत पर होगा.

You Might Be Interested In

अरिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि अब वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय देना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने अनुष्का शंकर के साथ कोलकाता में एक खास संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी. इस दौरान उन्होंने शास्त्रीय संगीत गाया और अपने एक्सपीरिएंस को शेयर करते हुए कहा कि मंच पर उन्हें थोड़ा घबराहट महसूस हुई.

 संगीत को मशीन नहीं बनाना

संगीत निर्माता मेघदूत रॉय चौधरी ने कहा कि अरिजीत अब प्लेबैक गाने छोड़कर कला और दिल से संगीत करना चाहते हैं. मेघदूत ने बताया कि अरिजीत बड़े विनम्र और साधारण इंसान हैं. उन्होंने मंच पर गुरु-शिष्य परंपरा का सम्मान किया और अपने गाने में पूरी भक्ति और समर्पण दिखाया.

You Might Be Interested In

उन्होंने कहा, शायद इसलिए अरिजीत ने फिल्मी गाने छोड़ने का फैसला किया. वे संगीत को मशीन की तरह नहीं देखना चाहते। वे कला को प्राथमिकता दे रहे हैं.

 पुराने वादों का सम्मान

अरिजीत ने 27 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले से साइन किए गए प्रोजेक्ट हैं, उन्हें पूरा करेंगे. इसमें फिल्म एक दिन भी शामिल है. आमिर खान ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि अरिजीत ने फिल्म के संगीत में दिल से काम किया. आमिर ने ये भी बताया कि उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अरिजीत अपने फैसले पर कायम रहे.

 नए सहयोग और प्रोजेक्ट

अरिजीत ने फैन्स को ये भी खुशखबरी दी कि वे अमाल मलिक के साथ फिर से गाने बनाएंगे. उन्होंने कहा कि अब ये फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार संगीत होगा.

अरिजीत और अमाल मलिक पहले भी कई हिट गाने दे चुके हैं जैसे सूरज डूबा है, सोच ना सके, रोक न रुके नैना और सलामत. अब फैन्स उनके नए गानों का इंतजार कर रहे हैं.

 स्वतंत्र संगीतकारों का समर्थन

कुछ स्वतंत्र संगीतकारों ने भी अरिजीत के फैसले का समर्थन किया. लकी अली और पलाश सेन ने कहा कि बॉलीवुड में संगीत पर बहुत दबाव होता है और अरिजीत अब अपने शास्त्रीय संगीत की ओर लौट रहे हैं.

 

You Might Be Interested In
Tags: aamir khanArijit Singhentertainment news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?
Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?
Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?
Arijit Singh comeback: आमिर खान के मनाने पर भी क्यों नहीं माने अरिजीत सिंह, क्यों छोड़ रहे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिगं, जानें वजह?