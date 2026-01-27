नेहा कक्कड़ के बाद अब अरिजीत सिंह ने फैंस को चौंकाया, आखिर ऐसे फैसले क्यों ले रहे सिंगर

Arijit Singh: बॉलीवुड फिल्मों में अपने सुरीले रोमांटिक गानों के लिए मशहूर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का फैसला किया है। 38 साल के अरिजीत ने 27 जनवरी को इंस्टारग्राम पर इसकी पुष्टि की. यह उनके लेटेस्ट गाने बैटल ऑफ गलवान के ‘मातृभूमि’ के सोशल मीडिया पर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद हुआ है. रिटायरमेंट की वजह पता नहीं चली है. हालांकि, अरिजीत ने साफ किया कि वह म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे.

दो बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके अरिजीत ने पुष्टि की कि 2026 में उनके गाने रिलीज होंगे, लेकिन अब वह नई फिल्में साइन नहीं करेंगे. उन्होंने यह घोषणा इंस्टाग्राम पर की है.

अरिजीत सिंह ने लिया रिटायरमेंट

इंस्टाग्राम पर अरिजीत ने लिखा कि नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. मैं इतने सालों तक श्रोताओं के तौर पर मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था.

उन्होंने आगे कहा कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं. मैं अच्छे म्यूजिक का फैन हूं और भविष्य में एक छोटे से कलाकार के तौर पर और सीखूंगा और खुद से और भी बहुत कुछ करूंगा.

अपने पेंडिंग काम को करेंगे पूरा

आपके सभी सपोर्ट के लिए फिर से धन्यवाद. मुझे अभी भी कुछ पेंडिंग काम पूरे करने हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। इसलिए इस साल आपको कुछ रिलीज़ मिल सकती हैं। बस यह साफ कर दूं कि मैं म्यूजिक बनाना बंद नहीं करूंगा.

सलमान खान के साथ विवाद

बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान और अरिजीत सिंह का विवाद काफी प्रचलित है. इस विवाद को सुलझने में लगभग 9-10 साल लग गए. साल 2014 में अरिजीत सिंह ने एक अवॉर्ड शो में सलमान खान पर टिप्पणी की थी. इसके कारण सलमान खान नाराज हो गए थे. काफी साल तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की और सलमान ने उन्हें अपनी फिल्मों में गाना तक गाने नहीं दिया. इसके बाद साल 2023 में अरिजीत ने ससमान से माफी मांगी. इसके बाद साल 2023 में सिंगर ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में गाना गाया था.