क्या सच में ‘ग्रीक गॉड’ जैसे दिखते हैं ऋतिक रोशन? एक्टर की तस्वीर देखकर ग्रीस में रहने वाली लड़की ने दिया ऐसा शॉकिंग रिएक्शन!

Hritik Roshan Viral Greek God Video: सलमान खान के भतीजे और अरबाज खान-मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल ‘डंब बिरयानी’ (Dumb Biryani) पर शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हाल ही में अरहान अपने दोस्त आदि शेखावत के साथ ग्रीस की यात्रा पर गए थे, जहां यह ट्रिप फूड, हिस्ट्री और फिलॉसफी से शुरू होकर एक मजेदार और धमाकेदार प्रैंक में बदल गई. ग्रीस की खूबसूरत वादियों और एथेंस के ऐतिहासिक एक्रोपोलिस की सैर करने के दौरान दोनों दोस्तों ने एक ऐसा आइडिया निकाला, जिसने भारत में ‘ग्रीक गॉड’ कहे जाने वाले एक्टर रितिक रोशन को चर्चा के केंद्र में ला दिया. भारत में अक्सर रितिक रोशन के लुक्स की तुलना ग्रीक गॉड से की जाती है, और इसी बात का मजाक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अरहान व आदि ने वहां के स्थानीय लोगों से यह पूछने का फैसला किया कि क्या वाकई रितिक में ग्रीक फीचर्स हैं. जब उन्होंने एक स्थानीय महिला को रितिक की तस्वीर दिखाई, तो उनका मजेदार जवाब सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई. इस वीडियो में अरहान की मां मलाइका अरोड़ा की एक छोटी सी झलक भी देखने को मिली है, जबकि दूसरी ओर रितिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्मों और नए प्रोडक्शन हाउस ‘HRX फिल्म्स’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.

ग्रीक महिला ने दिया ऐसा जवाब, चौंक गए अरहान

अपनी ट्रिप के दौरान अरहान और आदि ने ग्रीस की एक स्थानीय महिला को रोककर एक्टर रितिक रोशन की एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि रितिर रोशन को भारत में ग्रीक गॉड कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनके चेहरे और बॉडी के फीचर्स वैसे हैं. क्या रितिक सच में ग्रीक गॉड लगते हैं? तस्वीर को देखते ही उस महिला ने बेहद मासूमियत और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि ‘काश ग्रीक लोग भी उनकी तरह दिखते!’ महिला का यह रिएक्शन इतना वायरल हो गया कि लोग इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इसके बाद अरहान और आदि ने मजाक-मजाक में यह तक कह दिया कि भारत में तो हर कोई रितिक रोशन जैसा ही दिखता है. ये लुक्स इंडियन मैन्स के लिए एवरेज हैं और यही हमारा स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन चुका है.

ग्रीस की पूरी ट्रिप का ब्लॉग शूट कर रहे अरहान

ग्रीस की इस ट्रिप में अरहान और आदि ने सिर्फ ऋतिक रोशन वाला प्रैंक ही नहीं किया, बल्कि देश-दुनिया में मशहूर ऐतिहासिक जगहों की भी खुलकर सैर की. उन्होंने ग्रीस के प्राचीन इतिहास, फिलॉसफी और लोकल फूड का जमकर लुत्फ उठाया. अक्रोपोलिस की पहाड़ियों से लेकर खूबसूरत आईलैंड्स तक, दोनों दोस्तों ने अपने इस अनप्रिडिक्टेबल सफर के हर एक पल को कैमरे में कैद किया. इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसने वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना दिया.

रितिक रोशन ने अपने एक्टिंग करियर को दिया नया मोड़

दूसरी ओर, बॉलीवुड के ‘ग्रीक गॉड’ कहे जाने वाले रितिक रोशन के करियर की बात करें तो उन्हें आखिरी बार ‘फाइटर’ और ‘वॉर 2’ जैसी फिल्मों में देखा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही रजनीकांत की आने वाली फिल्म ‘जेलैपर 2’ में एक स्पेशल कैमियो करते नजर आएंगे. एक्टिंग के अलावा रितिक ने अब प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उन्होंने अपने कज़िन इशान रोशन के साथ मिलकर ‘HRX फिल्म्स’ की शुरुआत की है, जिसके तहत वे अमेज़ॅन प्राइम वीडियो पर आने वाली कॉमेडी फिल्म ‘Mess’ और सीरीज ‘Storm’ को प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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