Samay Raina Dating Rumour: तो इस बॉलीवुड हसीना को डेट कर रहे समय रैना? सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही तस्वीर

Samay Raina-Medha Shankar Dating Rumour: कॉमेडियन समय रैना और ’12th फेल’ एक्टर मेधा शंकर की डेटिंग की अफवाहें काफी तेजी से फैल रही हैं. दोनों को हाल ही में एक साथ देखा गया है. हालांकि, पब्लिक अपीयरेंस से पहले भी दोनों कई बार साथ नजर आ चुके हैं. जिसके कारण दोनों की डेटिंग के अंदाजे लगाए जा रहे हैं. कई फैंस का सोचना है कि ये केवल दोस्ती है या कुछ और. हालांकि, इन खबरों पर फिलहाल दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है.

मेधा शंकर कौन हैं?

मेधा शंकर एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत ब्रिटिश मिनी सीरीज ‘बीचम हाउस’ से की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं. फिल्म ’12वीं फेल’ में उनके शानदार अभिनय ने उन्हें बडी पहचान दिलाई और दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया.

दोनों की डेटिंग की अफवाहें?

बता दें कि, समय और मेधा की डेटिंग के चर्चे ऐसे ही शुरू नहीं हुए हैं. अफवाहों को हवा तब मिली जब दोनों कई मौके पर एक साथ नजर आए. जिसके बाद पपराजी की तस्वीरों और वीडियोज ने लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर दोनों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसके बाद फैंस उनके बीच की केमिस्ट्री का भी दावा करने लगे हैं. वहीं कुछ फैंस ने ये भी दावा किया है कि समय रैना ने एक लाइव शो के दौरान मजाक में मेधा शंकर को पसंद करने की बात भी की थी. समय रैना अपने ह्यूमर के लिए फेमस हैं, लेकिन इस बात को फैंस ने सच मान लिया है. कुछ लोग का कहना है कि समय रैना काफी कम लोगों की पोस्ट लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने मेधा का हर पोस्ट लाइक किया है.

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समय रैना का शो

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना हाल ही में अपने हिट शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के साथ लौटे हैं. नया सीजन 20 जून को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर प्रीमियर हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ पहले गेस्ट के तौर पर दिखाई दीं. जबकि फैंस अब दूसरे एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं,

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