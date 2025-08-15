Home > मनोरंजन > प्रपोज करते ही थमा दी घर की चाबियां…अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने इस हसीना से कर ली सगाई, ग्रह प्रवेश से पहले मालकिन बनी ये एक्ट्रेस

Aryaman Sethi Engagement: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का बेटा आर्यमन सेठी ने सगाई कर ली है। अब वह जल्द शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड योगिता से बेहद सादगी के साथ सगाई की।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 15, 2025 11:08:47 IST

Aryaman Sethi Engagement: बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपिल शर्मा के शो की जज अर्चना पूरन सिंह के घर में फिलहाल खुशियों का माहौल है। एक्ट्रेस अब जल्द सास बनने वाली हैं। उनके बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी से सगाई कर ली है। योगिता बिहानी ‘द केरल स्टोरी’ में नजर आ चुकी हैं। इस सगाई की झलक आर्यमन ने अपने लेटेस्ट व्लॉग दिखाई। उन्होंने योगिता को बेहद क्यूट अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया। 

आर्यमन सेठी ने की सगाई 

आर्यमन सेठी का खुद का यूट्यूब चैनल है। वह इस चैनल पर अपनी डेली लाइफ का रूटीन रोजाना शेयर करते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने व्लॉग में फैंस को ये खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि वह योगिता के साथ सगाई कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरूआत आर्यमन और योगिता की अनाउंसमेंट के साथ हुई। जिसमें कह रहे हैं कि- हमने अब एक साथ लिविंग में रहने का फैसला लिया है। इसके लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब हम आखिर बड़े हो गए हैं। 

लिव इन में रहेंगे आर्यमन

बता दें कि आर्यमन सेठी ने अपनी मंगेतर योगिता के साथ अपने घर के पास ही एक घर में रहने का फैसला किया है। इसकी उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। नया घर देखकर योगिता काफी खुश नजर आ रही थीं। वह खुशी से बोल रही थी- ‘मैं हमेशा से इसी तरह का एक घर चाहते थे। जिसमें एक गार्डन भी मौजूद हो। 

योगिता को सौंपी घर की चाबी 

आर्यमन अपने घुटनों पर बैठकर एक्ट्रेस को घर की चाबी के साथ-साथ फूल सौंपते हैं। उन्होंने कहा कि- क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर योगिता खुशी से आर्यमन को गले से लगा लेती हैं। फिर उन्होंने योगिता की उंगली में घर की चाबी का छल्ला पहनाया। साथ ही कहते हैं कि तुम्हारी रिंग और तुम्हारा घर ये रहा। 

